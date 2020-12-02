"Я – украинец! И горжусь этим": почему стоит посмотреть фильм "Юки"

В прокат выходит картина о выходцах из Украины, которые стали легендами НХЛ

Уэйн и Волтер Гретцки

"Это будет большой кусок позитива в конце года", – рубит с плеча режиссер Владимир Мула.

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Мы сразу спойлерим. Тут и правда много позитива. Мотивирующих историй, которые то вызывают улыбку, то вышибают слезу.

Вот рассказ об Эрике Нестеренко. Этот парень стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Чикаго" в 1961 году. А его отец – Яков Нестеренко – политический эмигрант, участник украино-российской войны, Второго зимнего похода Юрка Тютюнника. Впоследствии награжден Крестом Симона Петлюры.

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"Я засыпал и просыпался с мыслью, как снять Уэйна Гретцки", – вспоминает Мула. Лучший хоккеист в истории НХЛ долгое время не шел на контакт. Съемочной группе даже удалось подружиться с его отцом Уолтером. Гретцки-старший отвез их на семейную ферму, где жили его родители и вспоминал, как мама кормила всех борщом и пирогами (варениками). Кстати, Уолтер Гретцки несколько лет назад перенес инсульт и когда пришел в себя, разговаривал только на украинском языке! "Отец потом два года вспоминал английский", – берет слово Уэйн Гретцки.

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Как вы поняли, съемочной группе таки удалось поговорить с легендой. Как это произошло, какое любимое украинское стоп-слово бабушки Уэйна и почему его называют Иваном Грецким – смотрите в фильме.

"Я – украинец! И горжусь этим", – так заканчивали свое интервью герои "Юки".

42 города, 90 минут и 3 года работы... В четверг, 3 декабря, в украинских кинотеатрах стартует премьера "Юки". Это история побед свободных украинцев. Так позиционируют "Юки" авторы проекта. История вышла документальной – о пяти десятках выходцев из Украины, которые стали легендами НХЛ – лучшей хоккейной лиги мира.

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Что значит "Юки"? Именно так в начале прошлого века называли в Северной Америке украинских эмигрантов. А один из лучших вратарей в истории НХЛ, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Терри (Тарас) Савчук, носил прозвище Ukey официально.

Почему стоит посмотреть картину? "Потому что это хорошая мотивирующая история. Это кино об украинцах, о всех нас. Благодаря классной истории мы можем заявить об Украине всему миру", – говорит Мула. В планах – показ "Юки" в конце 2021 года в Канаде и США. Англоязычная версия фильма уже готова.

ЮКИ. Трейлер фильма

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