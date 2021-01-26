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Ах, эта родинка внизу ее живота! Враг Ломаченко интимно поздравил с днем рождения свою любовь

26 января, 11:24

Олег Люлька Олег Люлька

Боксер Иван Редкач по случаю праздника в жизни своей возлюбленной превратился из скандалиста в романтика

Самый скандальный украинский боксер Иван Редкач, укусивший за плечо своего последнего соперника Дэнни Гарсию, сцепившийся с Ломаченко в церкви и требующий изгнать из Украины "тренера-сепаратиста" Усика, как оказалось, способен перевоплотиться в чувственного романтика, когда дело касается его возлюбленной.

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Сегодня Редкач по прозвищу "Киллер", проживающий в США, трогательно поздравил с днем рождения даму своего сердца – Аню Андрееву.

В честь именинницы боксер опубликовал у себя в Instagram стих из интимной лирики украинского поэта Мирека Боднара, который начинается словами: "Світ обертається довкола родимки внизу її живота..."

"Любий, я кохаю тебе", – ответила Ивану Редкачу на поздравления Аня Андреева

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Отметим, что не так давно Аня Андреева призналась в своих чувствах Ивану Редкачу, написав пост следующего содержания: "Если я и знаю, что такое любовь, то лишь благодаря тебе".

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Добавим, что в прошлом году Редкач сделал Анне предложение руки и сердца на Багамах, пока весь мир страдал от коронавируса.

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день рождения бокс стихи Иван Редкач WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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