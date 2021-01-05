"Надо быть патриотом Украины, а не выступать за путинскую политику": огненное интервью отца нашего профи-бокса

Михаил Завьялов – глыба украинского спорта. Человек, на котором держится наш профи-бокс с момента Независимости.

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Мнение Михал Михалыча ценят, к нему прислушиваются. Кто как не президент Лиги профессионального бокса должен подвести итоги богатого на события 2020 года. Слово Завьялову.

"Проклятый год. У меня было три операции, переболел коронавирусом и напоследок упал, сломал шейку бедра. И вот хожу с палочкой, восстанавливаюсь, – начинает Михал Михалыч. – И хотелось, чтобы в новом году все невзгоды ушли".

О Ломаченко

Звезда мирового бокса Василий Ломаченко был в шаге от титула абсолютного чемпиона мира. Но по очкам проиграл Теофимо Лопесу.

"В ровном бою проиграл. Здесь была конечно самоуверенность. Потому что они даже в контракте не прописали матч-реванш. Что неправильно. Для нас всех это немножечко удар по имиджу. Бой был ровный, но если бы я судил, то победу бы отдал американцу. Первые раунды – это не Вася был. Очень неуверенный, совершенно зажатый. Ни красоты, ничего".

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Почему был зажатый? "Думаю, команда Васи акцентировала внимание на том, чтобы не пропустить в первых раундах. Когда у соперника есть силы, быстрота, нужно быть очень осторожным. В боксе многие говорят, надо пройди 3-4 раунда, а дальше будет полегче. Я думаю Ломаченко хотел посмотреть Лопеса, измотать и во второй половине боя набирать очки.

Лопес – страшный нокаутер. И это сдерживало. Зная, что каждый удар – это нокаут! Поэтому нужно быть очень внимательным и осторожным. Когда Ломаченко спохватился и начал наращивать темп – было поздно, победных очков не хватило.

Надо принимать поражение достойно, делать выводы и стремиться вернуть все обратно. Он очень классный боксер и он восстановится. Хотя сейчас трудно будет собрать все титулы. Но у него есть силы и талант, чтобы вернуть свои кровью завоеванные пояса!".

Стоит ли Ломаченко оставаться в легкой категории? "Вы посмотрите – там все на голову выше Васи. Он перешел почему – чтобы завоевать как можно больше поясов в разных категориях. И получается так: чем больше весовая категория, тем и выше гонорар. Почему боксеры тяжелых весовых категорий стремятся в супертяжи? Там совсем другие деньги. Как говорят американцы: "В боксе есть только две весовые категории – супертяжелая и все остальные".

Завьялов и Кудеров – о поражении Ломаченко

Об Усике

Александр Усик победил Дерека Чисору и стал обязательным претендентом на пояс WBO. Что делать Александру: оставаться в супертяжах, где сейчас крутая оппозиция, или перейти в новую весовую категорию – бриджервейт – более подходящую по габаритам?

"Новая весовая категория – это хорошо для болельщиков и боксеров. Больше боев, больше титулов, больше денег. Но Усику туда не стоит переходить. Только супертяжелый вес! Там, кроме Тайсона Фьюри, ему по силам у всех выиграть. И у Джошуа, и у Уайлдера.

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Фьюри – рожден для бокса. Он невероятно талантливый. Помню его бой с Владимиром Кличко. Володя приходил в угол и говорил: "Я не знаю что делать. Не понимаю, как он уходит от ударов". Это деморализует боксера.

Единственный минус Тайсона – дисциплина. Он может загулять, разожраться на 30 килограмм, а потом сгонять вес.

Кроме тренировок и физической подготовки нужен талант от Бога. У Усика он есть. Я думаю, Саше под силу все тяжеловесы нынешние. Вот сомневаюсь только на счет Фьюри.

- Настаивать Усику на бое против Джошуа или уступить?

- Мне бы хотелось, чтобы в супертяжелом весе был один чемпион. Как Леннокс Льюис. Усик хорош для нас, но весь мир боксерский ждет боя Джошуа – Фьюри. Я сам заинтересован. Если Джошуа откажется от пояса WBO, то не определится абсолютный чемпион мира. Есть вариант, что Усику платят отступные деньги и он соглашается потом встретиться с победителем...

- И в это время Александр проводит промежуточный бой, чтобы обжиться в супертяжах.

- Здесь тоже все сложно. А вдруг "рассечется", получит травму. Я бы этого не делал.

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- Бой Джошуа – Фьюри легко соберет полный "Уэмбли". Но сейчас зрителей не пускают на трибуны. Может, стоит повременить?

- С одной стороны, без зрителей плохо. С другой, не проводить бой – тоже плохо. Никто не знает, когда коронавирус закончится. Можно ждать и ждать. Боксеры не молодеют. Посмотрим по телевизору, если другого выхода нет...

Ранее мы писали: "КГБшники привозили Усику чемодан денег, чтобы купить согласие на бой в Москве".

О Деревянченко

В этом году Сергей Деревянченко уже третий раз пытался стать чемпионом мира. В 2018-м он проиграл пояс IBF Дэниелу Джейкобсу, в 2019-м – уступил этот же титул Геннадию Головкину. В сентябре нынешнего года встретился с чемпионом WBC Джермаллом Чарло. И проиграл по очкам.

"Деревянченко очень уверенный, настоящий. Но ему не хватает искорки, где-то чуть-чуть пересилить себя, показать изюминку. В его весе собрались замечательные боксеры. Весовую категорию не получится сменить. Он не большого роста – выше не перейдешь. Ниже – надо сгонять много веса. Чтобы стать настоящей звездой – надо прыгнуть выше головы".

О Постоле

Был шанс второй раз стать чемпионом. Виктор уступил по очкам Хосе Рамиресу титулы WBC и WBO в полусреднем весе.

"Я люблю и очень уважаю Постола. Называю его народным чемпионом. Если некоторые наши боксеры поймали звездочку, то Постол очень скромный парень. Он ни одному пацану не откажет сфотографироваться, расскажет что-то. Таких людей в боксе редко встретишь. Я думаю, что он еще может стать чемпионом мира. Этот год будет решающим. Либо он блеснет опять, либо пришло время переходить на тренерскую работу".

О Гвоздике

Бывший чемпион WBC этим летом неожиданно завершил карьеру.

"Мне жалко очень. Это талантливый боксер. Думал, он еще покажет хороший результат. Мое мнение – не повезло с тренером. Тедди Атласа я знаю давно. Когда я организовал профессиональный бокс в Украине и мы впервые поехали в США на стажировку, то наняли Атласа. Он проводил тренировки. Он очень хороший, как педагог. Классный теоретик, но не практик. Гвоздику нужен был жесткий тренер, чтобы вел его к чемпионскому званию. Я страшно верил в Гвоздика, он мог стать абсолютным чемпионом... Наверное, его сломал первый проигрыш в карьере Бетербиеву. И никто не смог убедить остаться в боксе. Я слышал, что ему предложили хорошие условия для бизнеса. И он решил себя реализовать в другом направлении".

О Редкаче

Иван Редкач затравил в соцсетях Василия Ломаченко за его религиозные посты, а также открыто поддерживал Теофимо Лопеса.

"Он больше чемпион языка. Но такие тоже нужны для шоу. Профессиональный бокс – это шоу-бизнес. Если не берешь талантом и мастерством – то берешь показухой. Высказывания против Ломаченко? Тоже шоу. Чтобы о нем говорили. Не больше".

О возвращении Тайсона

Два пенсионера Майк Тайсон и Рой Джонс тряхнули стариной и провели выставочный бой. Его итог – ничья.

"Я плохо к этому отношусь. Я видел становление Майка Тайсона, Роя Джонса. Восхищался ими. А их нынешний бой – это не мое. Но раз людям нравится, они платят за это деньги, может быть, такое и нужно. Тот же Мейвезер придумывает себе развлечения, как бой с Макгрегором. Мне больше по душе Мэнни Пакьяо. Он и боксер классный, и человечный очень. Строит дома для бедняков. Этим оставит память о себе".

О Кремлеве

Президентом Международной федерации любительского бокса стал россиянин с сомнительной репутацией Умар Кремлев. По слухам, во время выборов его поддержала Украина.

"Для меня это удар. Кремлев всегда выступал против Украины. Человек, который имел несколько судимостей. Видимо, имеет связи с КГБ. Конечно решают все деньги. Мне кажется, что куплены все голоса. Это все не хорошо для бокса. Я 50 лет в боксе, знаю и любительский бокс. Я предлагал на должность президента Серика Конакбаева из Казахстана. Очень грамотный, кандидат наук. Неподкупный. Он правильно бы вел дела. У меня много друзей в России были возмущены, когда Кремлева выбирали генсеком национальной федерации: его противников чуть ли не с автоматами не пускали на голосование. Но Россия есть Россия. Пока там такая система, не будет ничего хорошего".

О спорте вне политики

Это любимая фраза многих наших спортсменов. Посты Василия Ломаченко с "вежливыми людьми", боязнь Усика признать Крым оккупированной территорией, настроили против них многих украинских болельщиков. Может ли быть спорт вне политики?

"Считаю, пока ты боксируешь, ты должен думать только о боксе, о результатах. Я бы не вмешивал в бокс ни религию, ни политику, ничего. Если ты выступаешь под флагом Украины, то должен быть патриотом Украины, болеть за Украину, отстаивать интересы страны. А не выступать за путинскую политику".

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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