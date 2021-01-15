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Редкач чуть не подрался с Ломаченко в церкви, а теперь поздравил Лому с "его днем"

15 января, 19:08

Елена Павлова Елена Павлова

Скандальный боец отметил, что Украина ждет, когда Василий привезет все пояса домой

Скандальный украинский полусредневес Иван Редкач, который весь год конфликтовал с бывшим чемпионом Василием Ломаченко, неожиданно обратился к легковесу с поздравлениями. Ранее Редкач жестко потроллил "патриарха" Ломаченко по поводу марихуаны и ставил против Ломы деньги в бою с Теофимо Лопесом.

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На своей страничке в Instagram Редкач опубликовал фотографию с Ломаченко и поздравил его с Днем ангела Василия.

"Ломаченко Василий Анатольевич, сегодня твой день. Поздравляю тебя с праздником. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи, побольше везения – без него, как ты и сам понимаешь, невозможно. Украина ждет, когда ты привезешь все пояса домой. С твоим днем тебя", – написал Редкач.

Ранее мы уже разбирали, с чего началась неприязнь Ломаченко и Редкача, которая едва не переросла в потасовку в церкви. Хотя ранее боксеры выступали за одну сборную.

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Также Редкач заявлял, что украинский боксер покупает свои бои.

Смотрите, как тренируется Василий Ломаченко

Как тренируется Василий Ломаченко

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