Ця родимка внизу її живота! Ворог Ломаченка інтимно привітав з днем народження свою любов

Боксер Іван Редкач з нагоди свята в житті своєї коханої перетворився зі скандаліста на романтика

Найскандальніший український боксер Іван Редкач, що вкусив за плече свого останнього суперника Денні Гарсію, зчепився з Ломаченком у церкві і вимагає вигнати з України "тренера-сепаратиста" Усика, як виявилося, здатний перетворитися на чуттєвого романтика, коли справа стосується його коханої.

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Сьогодні Редкач на прізвисько "Кілер", котрий проживає в США, зворушливо привітав з днем народження даму свого серця – Аню Андрєєву.

На честь іменинниці боксер опублікував у себе в Instagram вірш з інтимної лірики українського поета Мірека Боднара, який починається словами: "Світ обертається довкола родимки внизу її живота..."

"Любий, я кохаю тебе", – відповіла Івану Редкачу на привітання Аня Андрєєва

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Відзначимо, що не так давно Аня Андрєєва зізналася у своїх почуттях Івану Редкачу, написавши пост такого змісту: "Якщо я і знаю, що таке любов, то лише завдяки тобі".

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Додамо, що торік Редкач зробив Анні пропозицію руки і серця на Багамах, поки весь світ страждав від коронавірусу.

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