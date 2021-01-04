Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Он вернет Крым Украине": экстравагантный боксер высказал неожиданную версию

4 января, 16:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Неординарный Иван Редкач считает, что новый президент США сильно поможет нашей державе

Украинский боксер Иван Редкач, который живет в США, продолжает будоражить публику. 34-летний уроженец Сумской области высказался на политическую тему, а именно – о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины.

Реклама

Тем временем эксперт объяснил поведение скандального Редкача: "Он – чемпион языка".

Редкач опубликовал фотографию 2015 года с посещения тогдашним вице-президентом США Джо Байденом Аллеи Героев Небесной сотни в Киеве. Иван убежден, что новоизбранный президент Байден поможет Украине:

"Вот кто вернет Крым Украине за деньги налогоплательщиков в США. Зеленский четко сказал: Крым и Донецк, переведите часы на украинское время. Слава Украине".

Также боксер в канун православного Рождества решился на благородный жест:

"В преддверии Рождества я хочу сделать маленькие подарки 10 многодетным семьям. Отметьте многодетные семьи, и 10 из них получат подарок – $50 каждой".

Реклама

При этом, оказывается, Редкач занимается бизнесом в соцсетях и предлагает свои услуги.

Читайте о том, что Редкач жестко потроллил Ломаченко насчет марихуаны.

Смотрите обращение Зеленского к крымчанам:

Видео: facebook.com/anton.korynevych.75
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фото Крым бокс Instagram Иван Редкач Джо Байден
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Супруга Усика похвасталась сексуальностью на Новый год
Супруга Усика похвасталась сексуальностью на Новый годБокс
Три нокдауна и нокаут в первом раунде! Падал бывший обладатель пояса WBC
Три нокдауна и нокаут в первом раунде! Падал бывший обладатель пояса WBCБокс
После такого нокаута Новый Год можно и не вспомнить: убийственный апперкот от экс-чемпиона
После такого нокаута Новый Год можно и не вспомнить: убийственный апперкот от экс-чемпионаБокс
Выбираем лучший нокаут 2020 года: от Поветкина до наследника Мейвезера
Выбираем лучший нокаут 2020 года: от Поветкина до наследника МейвезераБокс
Судья поймал боксера после удара в голову в чемпионском поединке перед Новым годом
Судья поймал боксера после удара в голову в чемпионском поединке перед Новым годомБокс
"Там все на голову выше Васи": эксперты разобрали фиаско года в боксеБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять