"Он вернет Крым Украине": экстравагантный боксер высказал неожиданную версию

Украинский боксер Иван Редкач, который живет в США, продолжает будоражить публику. 34-летний уроженец Сумской области высказался на политическую тему, а именно – о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины.

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Тем временем эксперт объяснил поведение скандального Редкача: "Он – чемпион языка".

Редкач опубликовал фотографию 2015 года с посещения тогдашним вице-президентом США Джо Байденом Аллеи Героев Небесной сотни в Киеве. Иван убежден, что новоизбранный президент Байден поможет Украине:

"Вот кто вернет Крым Украине за деньги налогоплательщиков в США. Зеленский четко сказал: Крым и Донецк, переведите часы на украинское время. Слава Украине".

Также боксер в канун православного Рождества решился на благородный жест:

"В преддверии Рождества я хочу сделать маленькие подарки 10 многодетным семьям. Отметьте многодетные семьи, и 10 из них получат подарок – $50 каждой".

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При этом, оказывается, Редкач занимается бизнесом в соцсетях и предлагает свои услуги.

Читайте о том, что Редкач жестко потроллил Ломаченко насчет марихуаны.

Смотрите обращение Зеленского к крымчанам:

Видео: facebook.com/anton.korynevych.75

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