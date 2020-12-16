Дерзкое ограбление дома Гретцки на 500 тысяч долларов раскрыто полицией Канады

Канадская полиция нашла грабителей, которые украли коллекционные хоккейные предметы из дома Уолтера Гретцки – отца лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки. Преступление произошло в Брентфорде, Онтарио. На днях в ходе расследования служители правопорядка арестовала двух человек – официальный сайт НХЛ.

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Полиция Брентфорда предъявила обвинения в краже и хранении на сумму более 5 тысяч долларов 58-летнему жителю Оуквилла, а также 58-летней женщине из Броквилла – в мошенничестве на сумму более 5 тысяч долларов. Полиция вела расследование три месяца и сообщила, что быстро нашли пропавшие экспонаты, проданные коллекционерам в Канаде.

Среди коллекционных вещей были игровые клюшки, хоккейные перчатки, штаны, свитеры и копия приза "Харт Трофи" за сезон-1983/84. Общая стоимость украденного превышала 500 тысяч долларов.

"В результате работы наших следователей были успешно возвращены хоккейные коллекционные предметы на сумму более полмиллиона долларов", – заявил начальник полиции Брентфорда Роб Дэвис.

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Игровая форма Уэйна Гретцки / Фото: NHL.com

При этом расследование еще не закрыто. Появились доказательства, что еще один человек, не имевший отношения к первоначальному расследованию, может иметь отношение к краже клюшки Гретцки.

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