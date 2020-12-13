Мошенник знакомился с девушками под видом звезды спорта и просил 340 000

Но одна из дам раскусила его и проверила телефон

Если ты похож на звезду спорта, то почему бы этим не пользоваться? Видимо, так подумал мошенник, который вчера был арестован в Литве. Парень долгое время выдавал себя за разыгрывающего "Жальгириса" Рокаса Йокубайтиса, который в этом году должен был оказаться в НБА, но снял свою кандидатуру с драфта. А затем просил у очарованных девушек деньги – пишет Eurohoops.

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Псевдобаскетболист знакомился с девушками через Tinder и приезжал на встречу в клубной экипировке клуба из Каунаса. Также для пущей убедительности мошенник использовал для передвижения автомобиль с клубной символикой "Жальгириса".

Мужчина хорошо готовился, чтобы сыграть свою роль. В частности, рассказывал девушкам различные инсайды из команды, а также присылал видео из отеля, где "Жальгирис" ночевал перед матчами Евролиги. После двух месяцев встреч с девушкой мошенник рассказывал ей грустную историю о проблемах с налогами и просил 10 тысяч евро взаймы (340 000 гривен).

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Но одна из девушек оказалась не робкого десятка – залезла в телефон якобы баскетболиста и поняла, что мужчина не является Рокасом Йокубайтисом. Она обратилась в полицию, и мошенник был задержан. Как рассказал настоящий 20-летний Йокубайтис, эта история должна предостеречь других людей от мошенничества подобного рода:

"Я реально пока не знаю, что же произошло, но мне в любом случае неприятно – мое имя использовали без моего ведома для обмана других людей. Есть здесь и позитивный момент. Эта история должна научить людей, чтобы они остерегались воров и мошенников в будущем".

А в свое время "Лацио" отдал два миллиона евро мошенникам за трансфер футболиста.

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