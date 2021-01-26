Вона розігрівала мотоциклістів, а зараз запалює в соцмережах

Чарівна Келлі Клеланд набула популярності в світі спорту завдяки участі в гонках на мотоциклах. Модель виступала в ролі грід-герл – дівчини, яка супроводжує гонщиків перед стартом і всіляко розважає фанатів до початку самих гонок.
Проте, Келлі не зникла в сферу заробітку "легких" грошей за допомогою продажу своїх інтимних фото, а провчилася на відмінно в Каліфорнійському політехнічному університеті, де отримала ступінь бакалавра в сфері готельного менеджменту і планує свою кар'єру в готельному бізнесі.
Проте, Клеланд продовжує залишатися активним користувачем Instagram, де дівчина регулярно радує своїх фанатів фото в купальниках. До слова, дівчина має більше 300 тисяч підписників.
Читайте також:
- "Робимо спорт знову сексуальним": найкраща реклама спорту від пекучої блондинки
- Ледве прикрила голі груди рукою. Спортсменка знову провокує Instagram
- Спортсменка, привчаючи до голого бюсту, вирішила похвалитися іншими принадами
- Найсексуальніша фанатка Малиновського. І мова не про його дружину
- Ірину Морозюк сфотографували голою в роздягальні. Реакція чоловіка була дивовижною
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк