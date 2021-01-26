Вона розігрівала мотоциклістів, а зараз запалює в соцмережах

Чарівна Келлі Клеланд набула популярності в світі спорту завдяки участі в гонках на мотоциклах. Модель виступала в ролі грід-герл – дівчини, яка супроводжує гонщиків перед стартом і всіляко розважає фанатів до початку самих гонок.

Проте, Келлі не зникла в сферу заробітку "легких" грошей за допомогою продажу своїх інтимних фото, а провчилася на відмінно в Каліфорнійському політехнічному університеті, де отримала ступінь бакалавра в сфері готельного менеджменту і планує свою кар'єру в готельному бізнесі.

Проте, Клеланд продовжує залишатися активним користувачем Instagram, де дівчина регулярно радує своїх фанатів фото в купальниках. До слова, дівчина має більше 300 тисяч підписників.

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