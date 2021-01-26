Русский
$ 28,17
34,23
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Новини Формули-1

Вона розігрівала мотоциклістів, а зараз запалює в соцмережах

26 січня, 00:23

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Фанати мотогонок ридають: Келлі вибрала готельний бізнес

Чарівна Келлі Клеланд набула популярності в світі спорту завдяки участі в гонках на мотоциклах. Модель виступала в ролі грід-герл – дівчини, яка супроводжує гонщиків перед стартом і всіляко розважає фанатів до початку самих гонок.

Проте, Келлі не зникла в сферу заробітку "легких" грошей за допомогою продажу своїх інтимних фото, а провчилася на відмінно в Каліфорнійському політехнічному університеті, де отримала ступінь бакалавра в сфері готельного менеджменту і планує свою кар'єру в готельному бізнесі.

Проте, Клеланд продовжує залишатися активним користувачем Instagram, де дівчина регулярно радує своїх фанатів фото в купальниках. До слова, дівчина має більше 300 тисяч підписників.

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
дівчина WAGs мотоспорт

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти