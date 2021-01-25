"Робимо спорт знову сексуальним": найкраща реклама спорту від пекучої блондинки

Ну як після цього не любити спорт!

Американська модель Брі Терезі поставила перед собою завдання зробити спорт знову сексуальним. Саме таке гасло красується на її сторінці в Instagram. І варто визнати: у неї це добре виходить!

Дівчина регулярно викладає на своїй сторінці відверті фото, пов'язані з різними видами спорту. При цьому Брі сама займається гольфом і навіть має власний канал на Yotube, де публікує різні уроки.

Також Терезі має аккаунт на сайті для дорослих, де за невелику плату ділиться своїми найбільш відвертими знімками. Хоча навіщо платити, якщо дівчина викладає у відкритий доступ такі фото:

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