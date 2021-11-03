Усик замахнувся на чемпіонство в новій вазі

Поки що Олександр Усик зосереджений на захисті титулів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі в реванші з Ентоні Джошуа.
Після чого Усик має намір побитися з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.
Проте українець дав зрозуміти, що згодом не проти спробувати сили і у "бріджервейті" (від 90,8 кг до 101,7 кг) – новій ваговій категорії між крузерами та суперважами.
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"Згодом дивізіон під назвою "бріджервейт" може виявитися дуже непоганою штукою, тому що там безліч класних бійців, для яких це ідеальна вага і які можуть влаштувати там захоплюючі поєдинки", – заявив Усик у коментарі DAZN.
"Моєю метою завжди було стати чемпіоном світу у хевівейті. Але в майбутньому – хто знає? Може, я теж одного разу поб'юся в "бріджервейті", щоб поповнити свою колекцію ще одним чемпіонським поясом", – додав Усик.
Зазначимо, що 22 жовтня визначився перший в історії чемпіон світу в "бріджервейті" – ним став колумбієць Оскар Рівас, який одноголосним рішенням суддів переміг канадця Раяна Розицькі.
Тим часом Усик днями отримав пояси у надважкій вазі, виграні у вересневому бою з Джошуа.
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