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Усик замахнувся на чемпіонство в новій вазі

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
3 листопада, 15:26
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Український боксер не відкидає, що посперечається за чемпіонський титул в експериментальній ваговій категорії – "бріджервейті"
Усик із чемпіонськими поясами в хевівейті
Усик із чемпіонськими поясами в хевівейті / Фото: Reuters

Поки що Олександр Усик зосереджений на захисті титулів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі в реванші з Ентоні Джошуа.

Після чого Усик має намір побитися з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

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Проте українець дав зрозуміти, що згодом не проти спробувати сили і у "бріджервейті" (від 90,8 кг до 101,7 кг) – новій ваговій категорії між крузерами та суперважами.

"Згодом дивізіон під назвою "бріджервейт" може виявитися дуже непоганою штукою, тому що там безліч класних бійців, для яких це ідеальна вага і які можуть влаштувати там захоплюючі поєдинки", – заявив Усик у коментарі DAZN.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Моєю метою завжди було стати чемпіоном світу у хевівейті. Але в майбутньому – хто знає? Може, я теж одного разу поб'юся в "бріджервейті", щоб поповнити свою колекцію ще одним чемпіонським поясом", – додав Усик.

Ф'юрі і Усик. Вболівальники чекають цей бій
Ф'юрі і Усик. Вболівальники чекають цей бій / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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Зазначимо, що 22 жовтня визначився перший в історії чемпіон світу в "бріджервейті" – ним став колумбієць Оскар Рівас, який одноголосним рішенням суддів переміг канадця Раяна Розицькі.

Тим часом Усик днями отримав пояси у надважкій вазі, виграні у вересневому бою з Джошуа.

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