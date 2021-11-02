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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Колишній тренер Усика допомагає Джошуа

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
2 листопада, 13:40
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Поки що віддаленими порадами – знайти собі хорошого вчителя та відмовитися від ідеї "вбити Усика в рингу"
Башир чекає, що Усик знову здолає Джошуа
Башир чекає, що Усик знову здолає Джошуа / Фото: Getty Images, Instagram

Колишній наставник Володимира Кличка та Олександра Усика американець Джеймс Алі Башир дав кілька порад Ентоні Джошуа перед реваншем з Усиком, який має відбутися у березні-квітні.

ПОРАДА №1: "ЗНАЙДИ ВЧИТЕЛЯ"

"Ентоні, проковтни свою гордість і знайди вчителя. Ти витрачаєш гроші на машини, витрачаєш гроші на будинки, витрачаєш гроші на одяг, так витратити гроші і знайди хорошого вчителя і вчися боксувати. Вивчай логістику боксу. Ти не зайдеш далеко у цьому спорті без боксерських навичок", – наводить слова Джеймса Алі Башира Vringe.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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ПОРАДА №2: НЕ УБИЙ

Раніше Джошуа заявив: "Це війна і в реванші я вийду на ринг убивати Усика".

На думку Джеймса Алі Башира, такий настрій не дасть Джошуа успіху.

"Ви гадаєте, Усик не буде до цього готовий? Не можна йти війною на Усика, тому що тобі знову надеруть дупу, Ентоні. Потрібно бути обачливим у тому, що ти робиш".

"Джошуа не забомбить Усика. Це не спрацює, Ентоні. Не намагайся".

Олександр Усик и Джеймс Алі Башир
Олександр Усик и Джеймс Алі Башир / Фото: K2 Promotions

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Складається враження, що Джеймс Алі Башир напрошується в тренери Ентоні Джошуа.

"Навіть якщо Ентоні запросить мене до табору, йому буде важко побити Усика. Тому що Олександр – просто унікальна людина, дуже-дуже розумний хлопець", – каже Башир.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

Нагадаємо, 25 вересня Джошуа програв Усику одноголосним рішенням суддів на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур".

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Реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня.

Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон.

Але Джошуа згоден провести бій і у Києві.

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