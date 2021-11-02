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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик нарівні з Ф'юрі: озвучено рейтинг суперважів

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
2 листопада, 11:36
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Промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн розділив перший рядок у списку найкращих боксерів хевівейту між українцем та Циганським королем
Усик vs Ф'юрі. Колаж - "Сьогодні"
Усик vs Ф'юрі. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters

Едді Гірна поставило в складне становище питання каналу True Geordie Pain Game про те, хто нині є найкращим боксером-суперважем світу.

Раніше Майк Тайсон порадив Усику визнати королем Ф'юрі.

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Однак, на думку промоутера Джошуа, це було б несправедливо щодо українця.

Як наслідок, Едді Гірн поставив між Ф'юрі та Усиком знак рівності.

"Якщо я скажу, що найкращий не Ф'юрі, то багато хто почне говорити, що я упереджений. Але якщо все ж таки оцінювати скрупульозно, то я не розумію, як можна покращувати позиції в "паунді", постійно перемагаючи одного і того ж хлопця. Це не його провина, але все ж таки".

"Я не раз стверджував раніше, що вважаю лідером дивізіону Ентоні Джошуа. Але Усик побив його, відібрав усі пояси. Тому чому б не йому віддати першу сходинку в хевівійті? Розумієте, про що я? Є аргументи на користь обох чемпіонів", – цитує Гірна Vringe.

Врешті-решт, Едді Гірн розділив перший рядок у хевівейті між Усиком та Ф'юрі.

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ТОП-5 СУПЕРВАЖІВ ЗА ВЕРСІЮ ГІРНА

1-2 Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик

Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

3. Ентоні Джошуа

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Ентоні Джошуа програв Олександру Усику
Ентоні Джошуа програв Олександру Усику / Фото: REUTERS

4. Ділліан Вайт

Ділліан Вайт
Ділліан Вайт / Фото: Instagram

5. Деонтей Вайлдер

Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

Нагадаємо, у березні-квітні Усик проведе реванш із Джошуа.

У той же час має провести свій наступний бій Тайсон Ф'юрі, суперником якого, не виключено, стане Ділліан Вайт.

Якщо Олександр та Тайсон у своїх поєдинках навесні переможуть, вже у вересні-жовтні можливий бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона у хевівейті.

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