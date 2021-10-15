Промоутер назвав дату бою Усик – Ф'юрі! Залишилася лише одна умова

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум назвав приблизну дату, коли відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.
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У потенційному поєдинку чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик зустрінеться з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі. Залишилося одна умова, щоб чемпіони захистили свої пояси.
"Багато що залежить від того, коли Джошуа і Усик проведуть свій другий бій. Думаю, вони дочекаються квітня.
Ф'юрі також знову буде битися в березні або квітні. Тоді ми можемо планувати у вересні або жовтні бій за звання абсолютного чемпіона світу", – сказав Арум в інтерв'ю Fight Hub TV.
Очікується, що після перемоги над Уайлдером Ф'юрі проведе захист поясу WBC в поєдинку з переможцем бою Уайт – Валлін (вони поб'ються 30 жовтня), а потім зустрінеться за звання абсолютного чемпіона світу з найкращим в реванші Усик – Джошуа.
Раніше ми писали, що суддя пояснив, чому віддав перемогу Усику. Він сумнівається, що поєдинок в Лондоні був договірним, як думають багато вболівальників.
Нагадаємо, що Олександр Усик продовжив співпрацю з промоутерською компанією братів Кличків K2 Promotions, хоча погрожував піти після перемоги над Джошуа.
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