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Не вірю в Усика! Чому українець не стане абсолютним чемпіоном

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
14 жовтня, 14:47
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Тренер Флойда Мейвезера оцінив шанси українця виграти у Тайсона Ф'юрі бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі
Ф'юрі і Усик. Вболівальники чекають цей бій
Ф'юрі і Усик. Вболівальники чекають цей бій / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Знаменитий американський тренер Джефф Мейвезер, який працював з одним з кращих бійців в історії Флойдом Мейвезером, назвав фаворита в потенційному об'єднавчому поєдинку.

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Треба сказати, що Джефф не вірить в Олександра Усика. Тренер не розуміє за рахунок чого український чемпіон може перемогти Тайсона Ф'юрі.

"Однозначно Ф'юрі переможе Усика. Тайсон хоч і великий, але відмінно рухається в рингу і може сильно вдарити. Тому я не вірю, що Усик впорається з таким великим бійцем", – заявив Мейвезер.

Відзначимо, що Усик поки має другий раз зустрітися з Ентоні Джошуа. Крайній строк реваншу Усик – Джошуа - 25 квітня.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Очікувалося, що після перемоги над Уайлдером Ф'юрі проведе захист поясу WBC в поєдинку з переможцем бою Уайт – Валлін (вони поб'ються 30 жовтня), а потім зустрінеться за звання абсолютного чемпіона світу з найкращим в реванші Усик – Джошуа.

Але тепер уже не факт, що Усика дочекається Ф'юрі. За словами чемпіона WBC у нього залишився ще один поєдинок за контрактом з промоутерською компанією Top Rank, а потім він може піти на пенсію.

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