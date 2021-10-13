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Було б негарно: Усик не наважився кинути братів Кличко

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
13 жовтня, 22:16
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Український боксер Олександр Усик продовжив співпрацю з промоутерською компанією братів Кличків K2 Promotions, хоча погрожував піти після перемоги над Джошуа
Олександр Усик залишається з братами Кличко
Олександр Усик залишається з братами Кличко / Фото: REUTERS

В кінці 2020 року Усик заявив, що має намір піти від братів Кличків, а головною причиною називав гроші. Бій проти Ентоні Джошуа повинен був стати останнім під егідою K2 Promotions.

"Є певний час спортсмена, коли він може заробити. Я хочу зі своєї кар'єри витягнути максимум", – зізнавався тоді Олександр.

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Боксер навіть заснував власну промоутеркую компанію USYK 17 Promotion, але в підсумку вирішив продовжити контракт з K2 Promotions. Правда, подробиці нової угоди невідомі.

"Ми домовилися з Олександром про продовження співпраці. Що значить перепідписали? Ми продовжуємо співпрацювати з Олександром, К2 і Усик", – заявив гендиректор К2 Олександр Красюк в інтерв'ю Tribuna.

Усик із чемпіонськими поясами
Усик із чемпіонськими поясами / Фото: Reuters

Усик уклав контракт з K2 Promotions вісім років тому. За цей час він дебютував на професійному рингу, виграв Світову боксерську суперсерію, став абсолютним чемпіоном у крузервейті, а сьогодні – майже абсолютний, але вже в хевівейті. Було б негарно піти саме зараз.

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Кличко подарував Усику пояс WBC. Фото: kyiv.klichko.org
Кличко подарував Усику пояс WBC. Фото: kyiv.klichko.org

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