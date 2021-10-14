По грошах домовилися! Скільки отримає Усик за реванш Джошуа

Промоутер українського боксера розповів, як будуть розподілятися призові після реваншу між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Олександр Усик за очками переміг Ентоні Джошуа в чемпіонському поєдинку в Лондоні. І відразу ж стало відомо, що британець вимагає реванш.

Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBA, WBO, IBF у суперважкій вазі Олександра Усика, розповів про гонорари бійців в другому бою.

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"Процесу переговорів з питання гонорарів в реванші не буде. Ми про все домовилися ще тоді. Буде 50 на 50", – заявив Красюк в інтерв'ю boxingukraineboxing.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що суддя пояснив, чому віддав перемогу Усику. Він сумнівається, що поєдинок у Лондоні був договірним, як думають багато вболівальників.

Нагадаємо, що Олександр Усик продовжив співпрацю з промоутерською компанією братів Кличків K2 Promotions, хоча погрожував піти після перемоги над Джошуа.