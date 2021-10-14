По грошах домовилися! Скільки отримає Усик за реванш Джошуа

Олександр Усик за очками переміг Ентоні Джошуа в чемпіонському поєдинку в Лондоні. І відразу ж стало відомо, що британець вимагає реванш.
Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBA, WBO, IBF у суперважкій вазі Олександра Усика, розповів про гонорари бійців в другому бою.
"Процесу переговорів з питання гонорарів в реванші не буде. Ми про все домовилися ще тоді. Буде 50 на 50", – заявив Красюк в інтерв'ю boxingukraineboxing.
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Раніше ми писали, що суддя пояснив, чому віддав перемогу Усику. Він сумнівається, що поєдинок у Лондоні був договірним, як думають багато вболівальників.
Нагадаємо, що Олександр Усик продовжив співпрацю з промоутерською компанією братів Кличків K2 Promotions, хоча погрожував піти після перемоги над Джошуа.
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