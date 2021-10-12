12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Боснія: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"Договорняк? Маячня!" Суддя пояснив чому віддав перемогу Усику

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
12 жовтня, 17:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Український суддя Віктор Фесечко працював у Лондоні на поєдинку Усик – Джошуа і розповів, як виставляв оцінки і чому Джошуа не міг спеціально програти цей бій
Фесечко працював боковим суддею на поєдинку Усик - Джошуа
Фесечко працював боковим суддею на поєдинку Усик - Джошуа

Олександр Усик за очками переміг Ентоні Джошуа в чемпіонському поєдинку в Лондоні. Одним із суддів, хто віддав нашому боксеру перемогу був українець Віктор Фесечко.

В інтерв'ю сайту Україна-Центр Фесечко розповів, як потрапив на такий крутий бій, як виставляє оцінки і що думає про реванш.

Реклама

"Моя поїздка в Лондон – безумовно, це заслуга президента Ліги професійного боксу України Михайла Зав'ялова. А більшу частину всіх питань вирішувала віцепрезидент Аліна Шатернікова.

Коли зателефонували і сказали, що мене затвердили, то на тлі позитивних емоцій і мандраж відразу з'явився. Подумав: вийде – не вийде? Все-таки на такому грандіозному рівні ще не працював. Але потім почалися організаційні питання, і хвилюватися вже доводилося з іншого приводу.

З моменту подачі документів на візу пройшов вже строк, коли повинні були дати позитивну чи негативну відповідь. Я в цей час вже знаходився в Києві, що називається, "на валізах". І тільки 23-го вересня мені подзвонили і за годину до закриття візового центру сказали, що можна забрати паспорт. І 24-го я полетів в Лондон" , – згадує Фесечко.

Реклама

"З аеропорту відразу поїхав на процедуру зважування. Був уже вражений цим шикарним шоу. Потім відправився в готель, де розпочалося справжнє хвилювання. Ніч була не дуже спокійною. А з ранку, 25-го вересня, зробив тести і о 16.00 вже відправився на стадіон "Тоттенгема", де почався андеркард.

Трошки насолодився атмосферою, а потім відправився в спеціальну суддівську кімнату. Тут з іншими суддями по телевізору дивилися андеркард і справлялися з хвилюванням. І десь за два бої до головного поєдинку вийшли на свої місця", – продовжує арбітр.

Реклама

Читайте також: Усик, мені шкода тебе! Ф'юрі вже пресує українця

Природно, якби бій був більш-менш рівним, то Фесечко могли при будь-якому результаті зробити крайнім. Якби віддали перемогу Усику – значить, допоміг своєму. Якби виграв Джошуа, то посипалися б звинувачення вже з іншого боку.

"Я ж професіонал і не просто так потрапив на такий бій. Я суджу виключно те, що бачу. А хто програв, може пред'являти претензії тільки до самого себе. Хоча говорити у нас можуть все що завгодно. Але я був до цього готовий.

Як виставляються оцінки? В першу чергу береться до уваги кількість і якість ударів, активність, атакуючі і захисні дії. Все додаєш і виставляєш свою оцінку за підсумками раунду – 10:9. Якщо ж бачиш, що раунд рівний, то виставляється 10:10. У разі нокдауну, як правило, мінус два – і програний раунд. Після кожного раунду суддівські записки передаються супервайзеру, і той вже виводить загальний підсумок", – пояснює Віктор.

За рахунок чого Усик так впевнено розібрався з більш потужним і фізично сильним Джошуа?

"За рахунок швидкості і чіткого виконання тактичного плану на бій. Ще Саша грамотно виконував всі поради тренерів. І головне, що Усик був прекрасно готовий фізично і витримав свій темп протягом усього бою. Адже половина поєдинку була приблизно рівною, а в другій половині протистояння наш боксер став забирати раунд за раундом і остаточно схилив шальки терезів на свою користь".

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Кажуть, Джошуа програв спеціально, оскільки реванш дозволить йому заробити ще більше.

"Ну це маячня! Я ще такого не бачив, щоб в такому мегафайті, у себе вдома, коли на кону стояли чотири чемпіонські пояси, боксер думав про гроші. Джошуа тут і зараз втратив всі титули. І ніхто не може дати гарантії, що він їх поверне. Я не вірю в таку конспірологію і що можливі якісь там домовленості на такому рівні".

Усика запідозрили у договірняку з Джошуа. Фото: https://t.me/Usyk17
Усика запідозрили у договірняку з Джошуа. Фото: https://t.me/Usyk17

Про реванш. "Багато чого буде залежати від підготовки, від тактики. Тим же, хто говорить, що Усик краще вже не зможе, відповім: говоріть. А тим, хто вважає, що Джошуа вийде вже не боксувати, а "вбивати" Усика, скажу, що поки це ніхто не зміг зробити, хоча багато хто намагався. Але в тому, що нас очікує ще один класний конкурентний бій, я не сумніваюся".

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Україна

Сьогодні

21:45

Боснія і Герцеговина

1.83

3.78

4.72

Шахтар

15 жовт

19:30

Зоря

1.55

4.50

5.55
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 15 жовтня
19:30
Субота, 16 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти