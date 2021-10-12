"Договорняк? Маячня!" Суддя пояснив чому віддав перемогу Усику

Український суддя Віктор Фесечко працював у Лондоні на поєдинку Усик – Джошуа і розповів, як виставляв оцінки і чому Джошуа не міг спеціально програти цей бій

Фесечко працював боковим суддею на поєдинку Усик - Джошуа

Олександр Усик за очками переміг Ентоні Джошуа в чемпіонському поєдинку в Лондоні. Одним із суддів, хто віддав нашому боксеру перемогу був українець Віктор Фесечко.

В інтерв'ю сайту Україна-Центр Фесечко розповів, як потрапив на такий крутий бій, як виставляє оцінки і що думає про реванш.

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"Моя поїздка в Лондон – безумовно, це заслуга президента Ліги професійного боксу України Михайла Зав'ялова. А більшу частину всіх питань вирішувала віцепрезидент Аліна Шатернікова.

Коли зателефонували і сказали, що мене затвердили, то на тлі позитивних емоцій і мандраж відразу з'явився. Подумав: вийде – не вийде? Все-таки на такому грандіозному рівні ще не працював. Але потім почалися організаційні питання, і хвилюватися вже доводилося з іншого приводу.

З моменту подачі документів на візу пройшов вже строк, коли повинні були дати позитивну чи негативну відповідь. Я в цей час вже знаходився в Києві, що називається, "на валізах". І тільки 23-го вересня мені подзвонили і за годину до закриття візового центру сказали, що можна забрати паспорт. І 24-го я полетів в Лондон" , – згадує Фесечко.

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"З аеропорту відразу поїхав на процедуру зважування. Був уже вражений цим шикарним шоу. Потім відправився в готель, де розпочалося справжнє хвилювання. Ніч була не дуже спокійною. А з ранку, 25-го вересня, зробив тести і о 16.00 вже відправився на стадіон "Тоттенгема", де почався андеркард.

Трошки насолодився атмосферою, а потім відправився в спеціальну суддівську кімнату. Тут з іншими суддями по телевізору дивилися андеркард і справлялися з хвилюванням. І десь за два бої до головного поєдинку вийшли на свої місця", – продовжує арбітр.

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Природно, якби бій був більш-менш рівним, то Фесечко могли при будь-якому результаті зробити крайнім. Якби віддали перемогу Усику – значить, допоміг своєму. Якби виграв Джошуа, то посипалися б звинувачення вже з іншого боку.

"Я ж професіонал і не просто так потрапив на такий бій. Я суджу виключно те, що бачу. А хто програв, може пред'являти претензії тільки до самого себе. Хоча говорити у нас можуть все що завгодно. Але я був до цього готовий. Як виставляються оцінки? В першу чергу береться до уваги кількість і якість ударів, активність, атакуючі і захисні дії. Все додаєш і виставляєш свою оцінку за підсумками раунду – 10:9. Якщо ж бачиш, що раунд рівний, то виставляється 10:10. У разі нокдауну, як правило, мінус два – і програний раунд. Після кожного раунду суддівські записки передаються супервайзеру, і той вже виводить загальний підсумок", – пояснює Віктор.

За рахунок чого Усик так впевнено розібрався з більш потужним і фізично сильним Джошуа?

"За рахунок швидкості і чіткого виконання тактичного плану на бій. Ще Саша грамотно виконував всі поради тренерів. І головне, що Усик був прекрасно готовий фізично і витримав свій темп протягом усього бою. Адже половина поєдинку була приблизно рівною, а в другій половині протистояння наш боксер став забирати раунд за раундом і остаточно схилив шальки терезів на свою користь".

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Кажуть, Джошуа програв спеціально, оскільки реванш дозволить йому заробити ще більше.

"Ну це маячня! Я ще такого не бачив, щоб в такому мегафайті, у себе вдома, коли на кону стояли чотири чемпіонські пояси, боксер думав про гроші. Джошуа тут і зараз втратив всі титули. І ніхто не може дати гарантії, що він їх поверне. Я не вірю в таку конспірологію і що можливі якісь там домовленості на такому рівні".

Усика запідозрили у договірняку з Джошуа. Фото: https://t.me/Usyk17

Про реванш. "Багато чого буде залежати від підготовки, від тактики. Тим же, хто говорить, що Усик краще вже не зможе, відповім: говоріть. А тим, хто вважає, що Джошуа вийде вже не боксувати, а "вбивати" Усика, скажу, що поки це ніхто не зміг зробити, хоча багато хто намагався. Але в тому, що нас очікує ще один класний конкурентний бій, я не сумніваюся".