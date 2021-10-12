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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"Усик – як Ф'юрі": промоутер сказав, що вирішить долю бою

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
12 жовтня, 15:40
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Представник Циганського короля Френк Воррен переконаний, що в поєдинку з Тайсоном Ф'юрі Олександру Усику нізащо не бути переможцем
Усик vs Ф'юрі. Колаж - "Сьогодні"
Усик vs Ф'юрі. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters

Усик блискуче перебоксував Джошуа, але з іншим британцем, Ф'юрі, йому нізащо не впоратися.

Таку заяву зробив співпромоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен.

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"Якщо подивитися на Ф'юрі і Усика, то вони мають схожі навички. Обидва дуже хороші бійці. Усик був чудовим, непереможеним крузером, завоював золото Олімпіади-2012, піднявся у вазі, і, безумовно, всі ми бачили, що він зробив з Ентоні Джошуа".

"Нині Усик – другий номер в суперважкій вазі".

"Як і Ф'юрі, українець володіє швидкими руками, відмінною роботою ніг і дуже хорошим боксерським інтелектом. Але все вирішить різниця в габаритах. Тайсон виявиться занадто великим для нього. У Ф'юрі більше розмах рук (216 см проти 198 см у Усика), і, що найголовніше, у нього велике серце. Тайсон не битиметься на відходах, він накинеться на Усика", – заявив Френк Воррен у коментарі talkSPORT.

Безжалісні! Ф'юрі і Усик
Безжалісні! Ф'юрі і Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Відзначимо, що для того щоб відбувся поєдинок непереможних Ф'юрі і Усика за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті, українцеві потрібно виграти в реванші у Джошуа, а Циганському королю – здолати переможця бою Ділліан Вайт – Отто Валлін, який відбудеться 30 жовтня.

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