Вайлдер відмовився від пропозиції промоутера Усика

Олександр Красюк запропонував Деонтею Вайлдеру завершити кар'єру після поразки від Тайсона Ф'юрі, але Бронзовий бомбардувальник робити цього не збирається

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters, matchroomboxing

Незважаючи на побиття і поразку нокаутом від Тайсона Ф'юрі, Деонтей Вайлдер у свої майже 36 років не збирається закінчувати кар'єру в боксі.

Про це заявив тренер американця – колишній спаринг-партнер Олександра Усика Малік Скотт.

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"Деонтей забезпечив своїй сім'ї фінансову безпеку. Тому йому не потрібно битися, щоб заробляти на життя. Але вихід на пенсію взагалі не входить до його планів. Ми це навіть не обговорювали", – сказав Скотт.

"Деонтей повернеться в тому форматі, в якому захоче. Він великий боєць, і йому не місце серед хлопців без імені і рейтингу. Він повинен брати участь у боях високого рівня, в головних подіях", – додав Скотт, слова якого наводить Fightnews.

Нагадаємо, відразу після завершення бою Ф'юрі – Вайлдер промоутер Олександра Усика Олександр Красюк назвав американця "трупом" і запропонував йому завершити кар'єру.

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"Вайлдер накачав красиві м'язи – можна їхати в Маямі або Мексику відпочивати, ходити по пляжу. А як боксеру йому треба закінчувати з боксом. У Деонтея не буде мотивації. Що, йому виходити боксувати з Ділліаном Вайтом? Щоб що? Щоб ще і йому програти?"

"Такий Вайлдер програв би першій десятці суперважів у принципі. Навіть тим, хто в андеркарді у них боксував. Тому що тут немає боксера – тут є маса, яка ходить, не може дихати і взагалі справлятися з боксерським навантаженням. Людина, яка не може рухатися на ногах, ухилятися від ударів... Це не пахло боксом", – заявив в ефірі Megogo Красюк.

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