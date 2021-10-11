Легенда не вірить в Усика! Українцю напророкували поразку від Джошуа і Ф'юрі

Олімпійський чемпіон і колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Андре Уорд не особливо вірить, що Олександр Усик виграє другий бій у Ентоні Джошуа.
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"Ентоні може повернути титули, але йому потрібно дещо змінити. Діяти як більший боксер і атакувати після джеба. Не намагатися бути милим. Користуватися своїми габаритами, нав'язувати свою волю і намагатися знищити цього хлопця. Якщо Джошуа зробить це, думаю, він може виграти", – вважає Андре.
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Крім того, Уорд песимістично оцінив шанси українця перемогти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі.
"Усику не подолати Ф'юрі. Це не просто великий незграбний мужик – він умілий боксер. А Ф'юрі потрібно буде зустрітися з переможцем бою Усик – Джошуа, хто б це не був, і спробувати завоювати інші титули. У разі успіху він може завершувати кар'єру. Йому більше нічого доводити", впевнений Уорд.
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Андре Уорд – олімпійський чемпіон 2004 року в напівважкій вазі. Чемпіон світу в другій середній вазі за версією WBA (2009-2015), WBC (2011-2013). Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBA, IBF, WBO (2016-2017). За свою кар'єру провів 32 бої і всі виграв!
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