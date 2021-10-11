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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Легенда не вірить в Усика! Українцю напророкували поразку від Джошуа і Ф'юрі

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
11 жовтня, 15:55
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Колишній чемпіон світу з боксу Андре Уорд впевнений, що Джошуа може взяти реванш у Усика, а проти Ф'юрі в українця взагалі немає шансів
Об'єднавчого бою поки не буде
Об'єднавчого бою поки не буде / Фото: REUTERS

Олімпійський чемпіон і колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Андре Уорд не особливо вірить, що Олександр Усик виграє другий бій у Ентоні Джошуа.

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"Ентоні може повернути титули, але йому потрібно дещо змінити. Діяти як більший боксер і атакувати після джеба. Не намагатися бути милим. Користуватися своїми габаритами, нав'язувати свою волю і намагатися знищити цього хлопця. Якщо Джошуа зробить це, думаю, він може виграти", – вважає Андре.

Усик переміг Джошуа
Усик переміг Джошуа / Фото: Getty Images

Крім того, Уорд песимістично оцінив шанси українця перемогти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі.

"Усику не подолати Ф'юрі. Це не просто великий незграбний мужик – він умілий боксер. А Ф'юрі потрібно буде зустрітися з переможцем бою Усик – Джошуа, хто б це не був, і спробувати завоювати інші титули. У разі успіху він може завершувати кар'єру. Йому більше нічого доводити", впевнений Уорд.

Читайте також: Ф'юрі назвав свій головний страх після перемоги над Уайлдером. І це не Усик

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Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Андре Уорд – олімпійський чемпіон 2004 року в напівважкій вазі. Чемпіон світу в другій середній вазі за версією WBA (2009-2015), WBC (2011-2013). Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBA, IBF, WBO (2016-2017). За свою кар'єру провів 32 бої і всі виграв!

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