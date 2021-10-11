Усик або ніхто! Ультиматум від батька Тайсона Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі переміг Деонтея Вайлдера і захистив пояс чемпіона світу за версією WBC. Його команда мріє про об'єднавчий бій з Усиком, але поки ці мрії нездійсненні

Ф'юрі впевнений, що він єдиний чемпіон / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Очікується, що WBC зобов'яже Ф'юрі битися з переможцем бою Ділліан Уайт – Отто Валлін, якщо Ф'юрі не зможе домовитися про об'єднавчий бій.

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Проте, батько Тайсона Джон Ф'юрі навідріз відмовляється випускати свого сина на ринг проти когось, крім Олександра Усика!

"Він повинен піти на Усика. Наступним буде Усик або ніхто. Ви побачите кращого Тайсона, тільки коли він буде боксувати проти кращих. Я йому сказав: "Усик або не турбуйся", – цитує Джонс Ф'юрі вmanchestereveningnews.co.uk.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

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Ф'юрі-старший відмовляється боксувати проти Ділліан Уайта, так як вважає його недостатньо сильним опонентом для сина.

"Навіщо нам ставити його проти мого сина і нокаутувати? Зрештою, його тільки що нокаутував 42-річний хлопець (Олександр Повєткін – прим.). Тайсон не може брати участь в таких боях", – вважає тренер Ф'юрі.

Ділліан Уайт – Олександр Повєткін / Фото: matchroomboxing

Втім, плани Ф'юрі провести об'єднавчий бій проти Усика найближчим часом не здійсняться – про реванш з Ентоні Джошуа було оголошено офіційно.

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Другий бій Усик – Джошуа пройде не пізніше весни наступного року, тому Ф'юрі, швидше за все, таки доведеться провести обов'язковий захист.