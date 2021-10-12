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Уайлдер отказался от предложения промоутера Усика

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 октября, 08:27
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Александр Красюк предложил Деонтею Уайлдеру завершить карьеру после поражения от Тайсона Фьюри, но Бронзовый бомбардировщик делать этого не намерен
Коллаж - "Сегодня"
Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters, matchroomboxing

Несмотря на избиение и поражение нокаутом от Тайсона Фьюри, Деонтей Уайлдер в свои почти 36 лет не собирается заканчивать карьеру в боксе.

Об этом заявил тренер американца – бывший спарринг-партнер Александра Усика Малик Скотт.

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"Деонтей обеспечил своей семье финансовую безопасность. Поэтому ему не нужно драться, чтобы зарабатывать на жизнь. Но выход на пенсию вообще не входит в его планы. Мы это даже не обсуждали", – сказал Скотт.

"Деонтей вернется в том формате, в котором захочет. Он большой боец, и ему не место среди парней без имени и рейтинга. Он должен участвовать в боях высокого уровня, в главных событиях", – добавил Скотт, слова которого приводит Fightnews.

Напомним, сразу после завершения боя Фьюри – Уайлдер промоутер Александра Усика Александр Красюк назвал американца "трупом" и предложил ему завершить карьеру.

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"Уайлдер накачал красивые мышцы – можно ехать в Майами или Мексику отдыхать, ходить по пляжу. А как боксеру ему надо заканчивать с боксом. У Деонтея не будет мотивации. Что, ему выходить боксировать с Диллианом Уайтом? Чтобы что? Чтобы еще и ему проиграть?"

"Такой Уайлдер проиграл бы первой десятке супертяжей в принципе. Даже тем, кто в андеркарде у них боксировал. Потому что здесь нет боксера – здесь есть масса, которая ходит, не может дышать и вообще справляться с боксерской нагрузкой. Человек, который не может двигаться на ногах, уклоняться от ударов... Это не пахло боксом", – заявил в эфире Megogo Красюк.

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Александр Красюк и Александр Усик
Александр Красюк и Александр Усик / Фото: K2 Promotions

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