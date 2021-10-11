Легенда не верит в Усика! Украинцу напророчили поражение от Джошуа и Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу Андре Уорд уверен, что Джошуа может взять реванш у Усика, а против Фьюри у украинца вообще нет шансов

Объединительного боя пока не будет / Фото: REUTERS

Олимпийский чемпион и бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд не особо верит, что Александр Усик выиграет второй бой у Энтони Джошуа.

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"Энтони может вернуть титулы, но ему нужно кое-что поменять. Действовать как более крупный боксер и атаковать после джеба. Не пытаться быть милым. Пользоваться своими габаритами, навязывать свою волю и пытаться уничтожить этого парня. Если Джошуа сделает это, думаю, он может выиграть", – считает Андре.

Усик победил Джошуа / Фото: Getty Images

Кроме того, Уорд пессимистически оценил шансы украинца победить чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

"Усику не победить Фьюри. Это не просто большой неуклюжий мужик – он умелый боксер. А Фьюри нужно будет встретиться с победителем боя Усик – Джошуа, кто бы это ни был, и попытаться завоевать остальные титулы. В случае успеха он может завершать карьеру. Ему больше нечего доказывать", уверен Уорд.

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Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Андре Уорд – олимпийский чемпион 2004 года в полутяжелом весе. Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA (2009-2015), WBC (2011-2013). Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA, IBF, WBO (2016-2017). За свою карьеру провел 32 боя и все выиграл!