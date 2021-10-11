10 октября 21:45
Испания 1
Франция 2
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Легенда не верит в Усика! Украинцу напророчили поражение от Джошуа и Фьюри

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
11 октября, 15:55
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывший чемпион мира по боксу Андре Уорд уверен, что Джошуа может взять реванш у Усика, а против Фьюри у украинца вообще нет шансов
Объединительного боя пока не будет
Объединительного боя пока не будет / Фото: REUTERS

Олимпийский чемпион и бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд не особо верит, что Александр Усик выиграет второй бой у Энтони Джошуа.

Читайте также: Усик, мне жаль тебя! Фьюри уже прессует украинца

Реклама

"Энтони может вернуть титулы, но ему нужно кое-что поменять. Действовать как более крупный боксер и атаковать после джеба. Не пытаться быть милым. Пользоваться своими габаритами, навязывать свою волю и пытаться уничтожить этого парня. Если Джошуа сделает это, думаю, он может выиграть", – считает Андре.

Усик победил Джошуа
Усик победил Джошуа / Фото: Getty Images

Кроме того, Уорд пессимистически оценил шансы украинца победить чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

"Усику не победить Фьюри. Это не просто большой неуклюжий мужик – он умелый боксер. А Фьюри нужно будет встретиться с победителем боя Усик – Джошуа, кто бы это ни был, и попытаться завоевать остальные титулы. В случае успеха он может завершать карьеру. Ему больше нечего доказывать", уверен Уорд.

Читайте также: Фьюри назвал свой главный страх после победы над Уайлдером. И это не Усик

Реклама

Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Андре Уорд – олимпийский чемпион 2004 года в полутяжелом весе. Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA (2009-2015), WBC (2011-2013). Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA, IBF, WBO (2016-2017). За свою карьеру провел 32 боя и все выиграл!

Реклама

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Украина

Завтра

21:45

Босния и Герцеговина

1.83

3.78

4.72

Шахтер

15 окт

19:30

Заря

1.55

4.50

5.55
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
4
Показать больше
Пятница, 15 октября
19:30
Суббота, 16 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять