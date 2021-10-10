Хвалил Усика, но боем года назвал победу Фьюри: заявление хейтера Ломаченко

Накануне там Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера.
"У этих парней большие сердца и большие яйца. Бокс – это война. Спасибо, парни. Это был лучший бой 2021 года", – написал у себя в Instagram Иван Редкач.
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Напомним, перед нокаутом, который произошел в 11-м раунде, Фьюри и Уайлдер по два раза побывали в нокдауне.
Добавим, что в последнее время Иван Редкач, которого называют главным хейтером Василия Ломаченко, активно расхваливал Александра Усика.
Однако лавры лучшего поединка года в боксе все-таки отдал не победе Александра Усика над Энтони Джошуа, а избиению Тайсоном Фьюри Деонтея Уайлдера.
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