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Хвалил Усика, но боем года назвал победу Фьюри: заявление хейтера Ломаченко

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
10 октября, 22:54
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Украинский боксер Иван Редкач, давно проживающий в США и там даже поскандаливший в церкви с Василием Ломаченко, поделился своим мнением от посещения T-Mobile Arena в Лас-Вегасе
Редкач назвал победу Фьюри боем года
Редкач назвал победу Фьюри боем года / Фото: Getty Images, Reuters

Накануне там Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера.

"У этих парней большие сердца и большие яйца. Бокс – это война. Спасибо, парни. Это был лучший бой 2021 года", – написал у себя в Instagram Иван Редкач.

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Редкач с супертяжем Выхристом в Лас-Вегасе. Фото – Instagram

Напомним, перед нокаутом, который произошел в 11-м раунде, Фьюри и Уайлдер по два раза побывали в нокдауне.

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Тайсон Фьюри отправил в нокаут Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона WBC
Тайсон Фьюри отправил в нокаут Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона WBC / Фото: Reuters

Добавим, что в последнее время Иван Редкач, которого называют главным хейтером Василия Ломаченко, активно расхваливал Александра Усика.

Однако лавры лучшего поединка года в боксе все-таки отдал не победе Александра Усика над Энтони Джошуа, а избиению Тайсоном Фьюри Деонтея Уайлдера.

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