Это никогда не закончится! Фьюри хочет еще один бой с Уайлдером

Едва нокаутировав Уайлдера в их третьем бою, Фьюри дал понять, что может быть и четвертый.
На вопрос, планирует ли Цыганский король битву №4 с Бронзовым бомбардировщиком, британский чемпион WBC в комментарии Seconds Out ответил следующим образом:
"Наверное, но не сейчас".
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Напомним, первый бой Фьюри и Уайлдера, в 2018-м, завершился вничью. Во втором, в 2020-м, Тайсон нокаутировал Деонтея. И то же сделал накануне в Лас-Вегасе, в их третьем поединке.
Но, похоже, трилогией выяснение их отношений в ринге может не ограничиться.
Что ж, если учесть, что Майк Тайсон дерется в 55, то у Цыганского короля и Бронзового бомбардировщика впереди еще уйма времени. Уайлдеру 22 октября исполнится всего лишь 36 лет, Фьюри сейчас – 33.
Отметим, что следующим соперником Тайсона Фьюри должен стать победитель боя Диллиан Уайт – Отто Валлин, которые сразятся 30 октября.
После этого Фьюри может встретиться за титул абсолютного чемпиона мира с победителем реванша Усик – Джошуа.
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