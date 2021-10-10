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"Труп. Перчатки на гвоздь": промоутер Усика резонул по жертве Фьюри

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
10 октября, 18:47
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По мнению промоутера Александра Усика, Александра Красюка, после поражения нокаутом от Тайсона Фьюри Деонтею Уайлдеру нужно завязывать с боксом
Беспощадные! Фьюри и Усик
Беспощадные! Фьюри и Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Лучшим решением для 35-летнего американца Деонтея Уайлдера после поражения нокаутом от Тайсона Фьюри будет завершить карьеру в боксе.

Такое заявление сделал промоутер Александра Усика – Александр Красюк.

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"Уайлдер накачал красивые мышцы – можно ехать в Майами или Мексику отдыхать, ходить по пляжу. А как боксеру ему надо заканчивать с боксом. У Деонтея не будет мотивации. Что, ему выходить боксировать с Диллианом Уайтом? Чтобы что? Чтобы еще и ему проиграть?"

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"Такой Уайлдер проиграл бы первой десятке супертяжей в принципе. Даже тем, кто в андеркарде у них боксировал. Потому что здесь нет боксера – здесь есть масса, которая ходит, не может дышать и вообще справляться с боксерской нагрузкой. Человек, который не может двигаться на ногах, уклоняться от ударов... Это не пахло боксом", – отметил в эфире Megogo Красюк.

"Впрочем, Фьюри меня удивил еще больше. При его боксерских способностях – так долго возиться с трупом? Это была какая-то странная драка", – добавил промоутер Усика.

Александр Красюк и Александр Усик
Александр Красюк и Александр Усик / Фото: K2 Promotions

Отметим, что уже в следующем году может состояться бой за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Но для начала Усику нужно выиграть реванш с Джошуа – он должен состояться до 25 апреля.

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Между тем промоутер украинца Александра Красюк после победы Цыганского короля над Деонтеем Уайлдером уже заявил, что Фьюри станет сладкой булочкой для Усика.

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