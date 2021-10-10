Хвалив Усика, але боєм року назвав перемогу Ф'юрі: заява хейтера Ломаченка

Український боксер Іван Редкач, який давно проживає в США і там навіть поскандалив у церкві із Василем Ломаченком, поділився своїми враженнями від відвідування T-Mobile Arena у Лас-Вегасі

Редкач назвав перемогу Ф'юрі боєм року / Фото: Getty Images, Reuters

Напередодні там Тайсон Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера.

"У цих хлопців великі серця і великі яйця. Бокс – це війна. Спасибі, хлопці. Це був найкращий бій 2021 року", – написав у себе в Instagram Іван Редкач.

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Редкач із суперважем Вихристом у Лас-Вегасі. Фото – Instagram

Нагадаємо, перед нокаутом, який стався в 11-му раунді, Ф'юрі і Вайлдер кожен двічіпобували у нокдауні.

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Тайсон Ф'юрі відправив у нокаут Деонтея Вайлдера і захистив титул чемпіона WBC / Фото: Reuters

Додамо, що останнім часом Іван Редкач, якого називають головним хейтером Василя Ломаченка, активно розхвалював Олександра Усика.

Однак лаври найкращого поєдинку року в боксі все-таки віддав не перемозі Олександра Усика над Ентоні Джошуа, а побиттю Тайсоном Ф'юрі Деонтея Вайлдера.