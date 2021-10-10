Буду насолоджуватися: Ф'юрі про бій з Усиком

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі туманно відповів на питання про можливий поєдинок з переможцем матчу-реваншу між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа

Усик і Ф'юрі / Фото: Reuters

Здавалося б, нокаутувавши Деонтея Вайлдера, Тайсону Ф'юрі, нарешті, час замахнутися і на титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Для цього Циганському королю необхідно впоратися з переможцем реваншу Усик – Джошуа, який відбудеться навесні наступного року.

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Однак на питання в лоб, чи проведе він такий поєдинок, Ф'юрі сьогодні так і не відповів.

"Подивимося. Поживемо побачимо", – заявив на пресконференції після перемоги над Вайлдером Тайсон.

За словами британця, зараз йому просто не до цього.

"Я був далеко від дому та сім'ї шість місяців. Перш ніж почати думати про нові бої, я буду насолоджуватися цією перемогою", – заявив Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

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Усику світить зустріч із Ф'юрі – але з часом / Фото: Reuters

Нагадаємо, Ф'юрі і Усик не знають гіркоти поразок на профі-рингу. При цьому промоутер українця Олександра Красюк, незважаючи на перемогу Циганського короля над Деонтеєм Вайлдером, заявив, що Ф'юрі стане солодкою булочкою для Усика.