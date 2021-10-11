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Вспомнил Рокки: что пришло первое в голову Фьюри в ринге после нокдауна

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
11 октября, 10:07
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Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри во время защиты титула побывал в нокдауне и рассказал, какие первые мысли пришли ему в голову
Тайсон Фьюри перебоксировал Деонтея Уайлдера
Тайсон Фьюри перебоксировал Деонтея Уайлдера / Фото: Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри защитил звание чемпиона мира по версии WBC. Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера. Хотя и сам по ходу боя побывал в нокдауне.

"Не лучшее, что могло произойти, – подумал я тогда. Целых три боя я провел с самым опасным нокаутером в истории моего веса, и он дважды хорошо поймал меня и отправил на канвас, но у меня и в мыслях не было: "Все, это конец". Наоборот, я сказал себе: "Ладно, молодец, но сейчас я тебе отвечу", и я ответил.

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Я был в полном сознании, видел, что рефери отсчитывает: "Три, четыре", и я смог без проблем подняться.

Смотрите также: Видео обзор боя Фьюри – Уайлдер

Он поймал меня, но это бокс. Да и в жизни то же самое – главное, что ты продолжаешь подниматься каждый раз, когда тебя сбили с ног.

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Как говорил Рокки: "Главное – продолжай двигаться вперед". Важно, что несмотря на поражения, падения, ты не остаешься на месте, а продолжаешь борьбу. Не только в боксе нужно не опускать руки, но и в жизни тоже, потому что легко не будет, ради всего нужно работать.

И не нужно слушать посторонних людей, потому что если ты веришь, то все получится, ведь я это сегодня доказал в очередной раз", – цитирует Фьюри fightnews.info.

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера
Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера / Фото: Getty Images

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