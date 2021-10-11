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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Згадав Роккі: що прийшло перше в голову Ф'юрі в рингу після нокдауну

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
11 жовтня, 10:07
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Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі під час захисту титулу побував у нокдауні і розповів, які перші думки прийшли йому в голову
Тайсон Ф'юрі перебоксував Деонтея Вайлдера
Тайсон Ф'юрі перебоксував Деонтея Вайлдера / Фото: Reuters

Британський боксер Тайсон Ф'юрі захистив звання чемпіона світу за версією WBC. Ф'юрі нокаутував Деонтея Уайлдера. Хоча і сам по ходу бою побував у нокдауні.

"Не краще, що могло статися, – подумав я тоді. Цілих три бої я провів з найнебезпечнішим нокаутером в історії моєї ваги, і він двічі добре зловив мене і відправив на канвас, але у мене і в думках не було: "Все, це кінець". Навпаки, я сказав собі:" Гаразд, молодець, але зараз я тобі відповім", і я відповів.

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Я був у повній свідомості, бачив, що рефері відраховує: "Три, чотири", і я зміг без проблем піднятися .

Дивіться також: Відео огляд бою Ф'юрі – Уайлдер

Він зловив мене, але це бокс. Та й в житті те ж саме – головне, що ти продовжуєш підніматися кожен раз, коли тебе збили з ніг.

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Як говорив Роккі: "Головне – продовжуй рухатися вперед". Важливо, що незважаючи на поразки, падіння, ти не залишаєшся на місці, а продовжуєш боротьбу. Не тільки в боксі потрібно не опускати руки, а й у житті теж, тому що легко не буде, заради всього потрібно працювати.

І не потрібно слухати сторонніх людей, тому що якщо ти віриш, то все вийде, адже я це сьогодні довів в черговий раз", – цитує Ф'юрі fightnews.info.

Тайсон Ф'юри переміг Деонтея Вайлдера
Тайсон Ф'юри переміг Деонтея Вайлдера / Фото: Getty Images

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