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Растерзает! Тренер Уайлдера дал прогноз на бой Усик – Фьюри

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
11 октября, 00:57
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Малик Скотт не видит у украинского боксера особых шансов против мощи массивного Цыганского короля
Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

После поражения Деонтея Уайлдера нокаутом от Тайсона Фьюри тренер поверженного американца Малик Скотт попытался спрогнозировать исход возможного противостояния Цыганского короля с Александром Усиком.

"Фьюри не просто хорош. Он почти великий. И мы едва его не побили, – приводит слова Малика Скотта Boxingscene. – Полагаю, теперь Фьюри переключится на Усика, и это здорово. Фьюри – Усик – будет очень хороший бой".

Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

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"Если Фьюри своей массой в 126 кг наваливался на Деонтея, чтобы утомить его, то, как вы думаете, что он будет делать с Усиком? Фьюри попрет на Усика, чтобы навалиться на него и растерзать", – добавил Скотт.

Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

Напомним, ранее промоутер Александра Усика, Александр Красюк, заявил, что после поражения от Фьюри Уайлдеру нужно завязывать с боксом.

Однако тренер уже почти 36-летнего Уайлдера утверждает, что на его подопечном рано ставить крест.

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"Я верю в стиль Деонтея, против Усика он выглядел бы намного лучше, чем Джошуа. В десять раз лучше", – считает Малик Скотт.

Отметим, что ранее Малик Скотт, который сейчас является тренером Деонтея Уайлдера, был спарринг-партнером Александра Усика.

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