Усику на заметку: Уайлдер сломал руку об Фьюри

Деонтей Уайлдер проиграл Тайсону Фьюри бой за звание чемпиона мира по версии WBC.
Поединок вышел очень зрелищным и конкурентным. По ходу поединка оба боксера побывали в нокдауне, а развязка произошла в 11 раунде, когда Фьюри нокаутировал соперника.
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Как потом оказалось, бой Уайлдер заканчивал с жуткой травмой. Об этом заявил тренер американца.
"После боя мы сразу же обратились к врачу, у Деонтея травмирована губа и сломана рука с пальцем. Но жизнь продолжается.
Я всегда говорил, что Фьюри не просто хорош, а чертовски хорош. И сегодня я осознал, что он – великий боец, огромное уважение ему. Деонтей показал себя просто великолепно, но Фьюри оказался еще лучше и победил", – цитирует Малика Скотта fightnews.info.
Напомним, что в поединке с Фьюри заинтересован Александр Усик, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Но ему пока нужно провести реванш с Энтони Джошуа.
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