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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"Рятуєте Саакашвілі?" Усику дали нове прізвище в Грузії

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
10 жовтня, 19:56
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Поки Тайсон Ф'юрі насолоджується перемогою над Деонтеєм Вайлдером, Олександр Усик гуляє вулицями Тбілісі – фоловери зацінили грузинський імідж українця
Олександр Усик у Грузії
Олександр Усик у Грузії / Фото: Instagram

Олександр Усик, який продовжує відпочивати в Тбілісі з дружиною і друзями після перемоги над Ентоні Джошуа, вразив шанувальників своїм стилем і відкритістю – нікому не відмовляє в автографах.

При цьому український боксер за свої вуса отримав від фоловерів нове "прізвище" – один із підписників на грузинський манер назвав його Усишвілі.

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  • Хто це? Так це ж майбутній абсолютний чемпіон
  • Крутий лук, Усишвілі!
  • Моя мама б сказала – Шурик
  • Прикид – вогонь!
  • Саню, вирішив за допомогою хінкалі ще кілограмів п'ять набрати?
  • Нарешті Саню одягли нормально
  • Відібрав у Джошуа не тільки пояс
  • Рятуєте Саакашвілі?)) – такими коментарями вболівальники засипали фото Усика з Тбілісі, що з'явилися на його сторінці в Instagram

Останній коментар стосувався Міхеїла Саакашвілі, який продовжує голодування в грузинській в'язниці і схуд вже на 12 кілограмів.

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Усик з дружиною в Грузії
Усик з дружиною в Грузії / Фото: Instagram

Відзначимо, що вже в наступному році може відбутися бій за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, який напередодні нокаутував Деонтея Вайлдера.

Але для початку Усику потрібно виграти реванш із Джошуа – він має відбутися до 25 квітня.

Тим часом промоутер українця Олександра Красюк після перемоги Циганського короля над Деонтеєм Вайлдером вже заявив, що Ф'юрі стане солодкою булочкою для Усика.

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