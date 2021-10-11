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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик VS Ф'юрі: за кого вболіватимуть в Росії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 жовтня, 23:47
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Колишній боксер з Росії Олександр Повєткін зізнався, що йому більше подобається бокс Олександра Усика, ніж Тайсона Ф'юрі. А в очному поєдинку він буде підтримувати українця
Повєткін буде вболівати за Усика в поєдинку проти Ф'юрі
Повєткін буде вболівати за Усика в поєдинку проти Ф'юрі / Фото: REUTERS

Напередодні Тайсон Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера і захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

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А перед цим Олександр Усик переміг за очками Ентоні Джошуа і відібрав у нього титули WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі.

Повєткін дивився обидва поєдинки і дав оцінку переможцям.

Олександр Повєткін
Олександр Повєткін / Фото: matchroomboxing

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"Я спостерігаю за поєдинками в суперважкій вазі без особливих емоцій. Просто цікаві, хороші бої були. Звичайно, я сумую з боксу. Цікаві, гідні бої, і Олександр Усик – молодець. Мені сподобалося, як він відбоксував.

Тайсон Ф'юрі бився з Уайлдером – теж цікавий, красивий бій. Найбільше мене в цих поєдинках вразив Олександр Усик.

Чи вважаю я його найсильнішим в суперважкій вазі? Важко сказати. Тайсон Ф'юрі – незручний, корявий, непередбачуваний хлопець. Не знаю. Бокс така штука... Час покаже", – вважає ексбоксер.

Також Повєткін зізнався, що в потенційному об'єднавчому поєдинку вболіватиме за українського боксера.

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Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

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"У бою з Ф'юрі буду вболівати за Усика. Думаю, техніко-тактично Усик краще Ф'юрі, але саме через свою кострубатість, через те, що він більше за нього, Тайсон буде для Олександра незручним.

Але я вважаю, що Усик зможе придумати різні ходи, побудувати свою тактику бою так, щоб гідно виступити і виграти цей поєдинок", – розповів росіянин в ефірі шоу Ушатайка в YouTube.

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