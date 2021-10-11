Усик VS Ф'юрі: за кого вболіватимуть в Росії

Повєткін буде вболівати за Усика в поєдинку проти Ф'юрі / Фото: REUTERS

Напередодні Тайсон Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера і захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

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А перед цим Олександр Усик переміг за очками Ентоні Джошуа і відібрав у нього титули WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі.

Повєткін дивився обидва поєдинки і дав оцінку переможцям.

"Я спостерігаю за поєдинками в суперважкій вазі без особливих емоцій. Просто цікаві, хороші бої були. Звичайно, я сумую з боксу. Цікаві, гідні бої, і Олександр Усик – молодець. Мені сподобалося, як він відбоксував.

Тайсон Ф'юрі бився з Уайлдером – теж цікавий, красивий бій. Найбільше мене в цих поєдинках вразив Олександр Усик.

Чи вважаю я його найсильнішим в суперважкій вазі? Важко сказати. Тайсон Ф'юрі – незручний, корявий, непередбачуваний хлопець. Не знаю. Бокс така штука... Час покаже", – вважає ексбоксер.