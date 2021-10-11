Усик VS Ф'юрі: за кого вболіватимуть в Росії

Напередодні Тайсон Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера і захистив титул чемпіона світу за версією WBC.
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А перед цим Олександр Усик переміг за очками Ентоні Джошуа і відібрав у нього титули WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі.
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Повєткін дивився обидва поєдинки і дав оцінку переможцям.
"Я спостерігаю за поєдинками в суперважкій вазі без особливих емоцій. Просто цікаві, хороші бої були. Звичайно, я сумую з боксу. Цікаві, гідні бої, і Олександр Усик – молодець. Мені сподобалося, як він відбоксував.
Тайсон Ф'юрі бився з Уайлдером – теж цікавий, красивий бій. Найбільше мене в цих поєдинках вразив Олександр Усик.
Чи вважаю я його найсильнішим в суперважкій вазі? Важко сказати. Тайсон Ф'юрі – незручний, корявий, непередбачуваний хлопець. Не знаю. Бокс така штука... Час покаже", – вважає ексбоксер.
Також Повєткін зізнався, що в потенційному об'єднавчому поєдинку вболіватиме за українського боксера.
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"У бою з Ф'юрі буду вболівати за Усика. Думаю, техніко-тактично Усик краще Ф'юрі, але саме через свою кострубатість, через те, що він більше за нього, Тайсон буде для Олександра незручним.
Але я вважаю, що Усик зможе придумати різні ходи, побудувати свою тактику бою так, щоб гідно виступити і виграти цей поєдинок", – розповів росіянин в ефірі шоу Ушатайка в YouTube.