А як же Усик? Ф'юрі може завершити кар'єру

Ф'юрі захистив пояс чемпіона світу за версією WBC. Всі чекають об'єднавчого бою проти Олександра Усика, але перекреслити сподівання вболівальників може сам Ф'юрі.
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У всякому разі, так вважає колишній чемпіон в суперсередній вазі Карл Фроч. Британець не впевнений, що у Ф'юрі є мета ще раз повернутися на ринг.
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"Я не здивуюся, якщо він піде на пенсію", – сказав Фроч в інтерв'ю Sky Sports. – "В залежності від того, наскільки він любить спорт і як сильно він хоче повернутися на ринг, я не здивуюся, якщо Ф'юрі скаже: "Я зробив свою справу, я закінчив".
Я ставлю себе на місце Ф'юрі. Останнє, що він захоче зараз зробити – це говорити про наступного суперника. Я не здивуюся, якщо він одним оком дивиться в бік пенсії".
Проте, сам Фроч хотів би побачити бій Ф'юрі проти Усика.
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"Як фанат боксу, я хочу побачити, як Усик битиметься з Ф'юрі. Я не думаю, що він може перемогти – я думаю, що Ф'юрі занадто великий, занадто розумний для нього.
Усик фантастичний, неймовірно майстерний і технічно досвідчений, але він недостатньо великий хлопець для Ф'юрі", – додав колишній боксер.