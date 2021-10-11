10 жовтня 21:45
Іспанія 1
Франція 2
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 🍿 Справа Труханова
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

А як же Усик? Ф'юрі може завершити кар'єру

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 жовтня, 20:31
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відомий британський боксер Карл Фроч не виключив, що Тайсон Ф'юрі може завершити кар'єру після перемоги над Деонтеєм Вайлдером
Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Ф'юрі захистив пояс чемпіона світу за версією WBC. Всі чекають об'єднавчого бою проти Олександра Усика, але перекреслити сподівання вболівальників може сам Ф'юрі.

Читайте також: Усик або ніхто! Ультиматум від батька Тайсона Ф'юрі

Реклама

У всякому разі, так вважає колишній чемпіон в суперсередній вазі Карл Фроч. Британець не впевнений, що у Ф'юрі є мета ще раз повернутися на ринг.

"Я не здивуюся, якщо він піде на пенсію", – сказав Фроч в інтерв'ю Sky Sports. – "В залежності від того, наскільки він любить спорт і як сильно він хоче повернутися на ринг, я не здивуюся, якщо Ф'юрі скаже: "Я зробив свою справу, я закінчив".

Я ставлю себе на місце Ф'юрі. Останнє, що він захоче зараз зробити – це говорити про наступного суперника. Я не здивуюся, якщо він одним оком дивиться в бік пенсії".

Ф'юрі vs Вайлдер: далі буде
Ф'юрі vs Вайлдер: далі буде / Фото: Reuters

Проте, сам Фроч хотів би побачити бій Ф'юрі проти Усика.

Реклама

Читайте також: Роздере! Тренер Уайлдера дав прогноз на бій Усик – Ф'юрі

"Як фанат боксу, я хочу побачити, як Усик битиметься з Ф'юрі. Я не думаю, що він може перемогти – я думаю, що Ф'юрі занадто великий, занадто розумний для нього.

Усик фантастичний, неймовірно майстерний і технічно досвідчений, але він недостатньо великий хлопець для Ф'юрі", – додав колишній боксер.

Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Реклама

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матчі

Україна

Завтра

21:45

Боснія і Герцеговина

1.83

3.78

4.72

Шахтар

15 жовт

19:30

Зоря

1.55

4.50

5.55
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 15 жовтня
19:30
Субота, 16 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти