А як же Усик? Ф'юрі може завершити кар'єру

Ф'юрі захистив пояс чемпіона світу за версією WBC. Всі чекають об'єднавчого бою проти Олександра Усика, але перекреслити сподівання вболівальників може сам Ф'юрі.

Читайте також: Усик або ніхто! Ультиматум від батька Тайсона Ф'юрі

У всякому разі, так вважає колишній чемпіон в суперсередній вазі Карл Фроч. Британець не впевнений, що у Ф'юрі є мета ще раз повернутися на ринг.

"Я не здивуюся, якщо він піде на пенсію", – сказав Фроч в інтерв'ю Sky Sports. – "В залежності від того, наскільки він любить спорт і як сильно він хоче повернутися на ринг, я не здивуюся, якщо Ф'юрі скаже: "Я зробив свою справу, я закінчив".

Я ставлю себе на місце Ф'юрі. Останнє, що він захоче зараз зробити – це говорити про наступного суперника. Я не здивуюся, якщо він одним оком дивиться в бік пенсії".