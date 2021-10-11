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А как же Усик? Фьюри может завершить карьеру

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
11 октября, 20:31
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Известный британский боксер Карл Фроч не исключил, что Тайсон Фьюри может завершить карьеру после победы над Деонтеем Уайлдером
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Фьюри защитил пояс чемпиона мира по версии WBC. Все ждут объединительного боя против Александра Усика, но перечеркнуть ожидания болельщиков может сам Фьюри.

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Во всяком случае, так считает бывший чемпион в суперсреднем весе Карл Фроч. Британец не уверен, что у Фьюри есть цель еще раз вернуться на ринг.

"Я не удивлюсь, если он уйдет на пенсию", – сказал Фроч в интервью Sky Sports. – "В зависимости от того, насколько он любит спорт и как сильно он хочет вернуться на ринг, я не удивлюсь, если Фьюри скажет: "Я сделал свое дело, я закончил".

Я ставлю себя на место Фьюри. Последнее, что он захочет сейчас сделать – это говорить о следующем сопернике. Я не удивлюсь, если он одним глазом смотрит в сторону пенсии".

Фьюри vs Уайлдер: продолжение следует
Фьюри vs Уайлдер: продолжение следует / Фото: Reuters

Тем не менее, сам Фроч хотел бы увидеть бой Фьюри против Усика.

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"Как фанат бокса, я хочу увидеть, как Усик сразится с Фьюри. Я не думаю, что он может победить – я думаю, что Фьюри слишком велик, слишком умен для него.

Усик фантастический, невероятно искусный и технически опытный, но он недостаточно крупный парень для Фьюри", – добавил бывший боксер.

Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

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