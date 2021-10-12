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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Як Усик стане абсолютним чемпіоном: схема з Викрадачем трупів

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
12 жовтня, 10:40
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Едді Гірн хоче зіштовхнути Тайсона Ф'юрі з Ділліаном Вайтом, а переможця їхнього протистояння – з найкращим у реванші Олександр Усик vs Ентоні Джошуа
Усик із чемпіонськими поясами
Усик із чемпіонськими поясами / Фото: Reuters

Промоутер Ентоні Джошуа і співпромоутер Олександра Усика, Едді Гірн, запропонував схему визначення абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі після того, як Тайсон Ф'юрі нокаутував в Лас-Вегасі Деонтея Вайлдера.

Вона складається з півфіналів і фіналу.

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ПІВФІНАЛИ

  • Тайсон Ф'юрі – Ділліан Вайт
  • Олександр Усик – Ентоні Джошуа

ФІНАЛ

  • Переможець Ф'юрі/Вайт – переможець Усик/Джошуа

Усик і Джошуа: "Ще побачимося"
Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

"Ми, як фанати, маємо просити Тайсона Ф'юрі (чемпіона світу за версією WBC) провести поєдинок проти Ділліана Вайта (тимчасового чемпіона WBC). Уявіть собі це шоу, цей бій. Буде понад мільйон покупок трансляції PPV, будуть розпродані всі квитки на стадіон".

"А переможець бою Ф'юрі – Вайт битиметься з переможцем реваншу Усик – Джошуа", – запропонував в інтерв'ю iFL TV Гірн, клієнтом якого є і Ділліан Вайт.

Правда, щоб вийти на Ф'юрі, Вайту на прізвисько Викрадач трупів 30 жовтня ще потрібно здолати Отто Валліна.

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Олександр Усик і Едді Гірн
Олександр Усик і Едді Гірн / Фото: Reuters

Головна проблема схеми, запропонованої Едді Гірном, у тому, що Ф'юрі не хоче проміжних боїв перед поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу в суперважах. "Усик або ніхто!" – так описав наступного суперника Тайсона його батько Джон Ф'юрі.

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