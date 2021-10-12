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"Усик – как Фьюри": промоутер сказал, что решит исход боя

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
12 октября, 15:40
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Представитель Цыганского короля Фрэнк Уоррен уверен, что в поединке с Тайсоном Фьюри Александру Усику ни за что не выйти победителем
Усик vs Фьюри. Коллаж - "Сегодня"
Усик vs Фьюри. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters

Усик блестяще перебоксировал Джошуа, но с другим британцем, Фьюри, ему ни за что не справиться.

Такое заявление сделал со-промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен.

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"Если посмотреть на Фьюри и Усика, то они обладают похожими навыками. Они оба очень хорошие бойцы. Усик был великолепным, непобежденным крузером, завоевал золото Олимпиады-2012, поднялся в весе, и, безусловно, все мы видели, что он сделал с Энтони Джошуа".

"Сейчас Усик – второй номер в супертяжелом весе".

"Как и Фьюри, украинец обладает быстрыми руками, отличной работой ног и очень хорошим боксерским интеллектом. Но все решит разница в габаритах. Тайсон окажется слишком большим для него. У Фьюри больше размах рук (216 см против 198 см у Усика), и, что самое главное, у него большое сердце. Тайсон не будет драться на отходах, он набросится на Усика", – заявил Фрэнк Уоррен в комментарии talkSPORT.

Беспощадные! Фьюри и Усик
Беспощадные! Фьюри и Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Отметим, что дабы состоялся поединок непобедимых Фьюри и Усика за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте, украинцу нужно выиграть в реванше у Джошуа, а Цыганскому королю – одолеть победителя боя Диллиан Уайт – Отто Валлин, который состоится 30 октября.

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