По деньгам договорились! Сколько получит Усик за реванш с Джошуа

Александр Усик по очкам победил Энтони Джошуа в чемпионском поединке в Лондоне. И сразу же стало известно, что британец требует реванш.
Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал о гонорарах бойцов во втором бое.
"Процесса переговоров по вопросу гонораров в реванше не будет. Мы обо всем договорились еще тогда. Будет 50 на 50", – заявил Красюк в интервью boxingukraineboxing.
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Ранее мы писали, что судья объяснил, почему отдал победу Усику. Он сомневается, что поединок в Лондоне был договорным, как думают многие болельщики.
Напомним, что Александр Усик продолжил сотрудничество с промоутерской компанией братьев Кличко K2 Promotions, хотя грозился уйти после победы над Джошуа.
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