Джошуа знову програє Усику, вже нокаутом: прогноз чемпіона світу на реванш

Повторний бій Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня.
Варіантами місця проведення реваншу називають Велику Британію, Київ і Близький Схід.
При цьому, за словами промоутера Ей-Джея, Едді Гірна, в реванші Джошуа буде таким же агресивним, як у поєдинку з Володимиром Кличком в 2017-му.
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Однак колишній чемпіон світу в напівсередній вазі українець В'ячеслав Сенченко переконаний, що повстання Джошуа з попелу не відбудеться.
"Гадаю, в реванші, можливо, буде навіть нокаут від Олександра. Не бачу я, що може змінити Джошуа. У першому бою британець був у максимально хорошій формі", – сказав Сенченко каналу Віталія Олійника.
"У Джошуа серйозна команда, я не думаю, що в першому поєдинку вони в чомусь прорахувалися. Можна набрати вагу і бути ще вдвічі повільнішим, ходити з одним ударом".
"Але Усик – не той боксер, якого можна взяти і звалити одним ударом. Шанс Джошуа – боксувати і бути швидким, так самоловити десь на швидкості. Але якщо Ентоні набере вагу і буде повільним у бою з Усиком, то буде ще гіршим", – додав Сенченко.
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