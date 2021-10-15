Ніколи не поважатиму тебе : Вайлдер ненавидить Ф'юрі після нокауту

У Деонтея Вайлдера і Тайсона Ф'юрі стався цікавий діалог в рингу відразу після поєдинку. Американець відмовився примиритися з суперником

Вайлдер і Ф'юрі під час третього бою / Фото: REUTERS

Через кілька днів після поразки Вайлдер назвав себе королем спорту і несподівано привітав Ф'юрі з перемогою, але відразу після бою у нього був зовсім інший настрій.

Відразу після закінчення бою Ф'юрі підійшов в кут Вайлдера, щоб привітати суперника з відмінним боєм. Однак американець не був налаштований на розмову.

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- Немає любові

- Не кажи вже про любов, є повага. Сьогодні ввечері тебе побили чесно. От і все. Я поважаю тебе, тому що я чоловік.

- Я не поважатиму тебе, я не поважатиму тебе. Я ніколи не поважатиму тебе.

Коли Ф'юрі забирали з кута, він сказав Вайлдеру: "Не показуй погану спортивну якість, ти програв чесно і справедливо".

Ми повідомляли, що атлетична комісія штату Невада тимчасово відсторонила обох учасників шаленого бою. Правда, у випадку з Ф'юрі обмежилися лише одним місяцем – до 24 листопада. А ось Вайлдер не зможе боксувати до 8 квітня 2022 року.