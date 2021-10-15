Ще 20 секунд: промоутер не радить Джошуа виходити на реванш з Усиком

Ф'юрі і Усик володіють усіма поясами в суперважкій вазі після того, як перший нокаутував Деонтея Вайлдера, а другий переміг Ентоні Джошуа суддівським рішенням.
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Ф'юрі повинен буде зустрітися з обов'язковим претендентом (переможець бою Ділліан Уайт – Отто Валлін) в наступному бою, якщо не зможе домовитися про об'єднавчий поєдинок проти Усика протягом 30 днів.
Уоррен вважає, що Джошуа потрібно відійти в сторону і дозволити провести бій за звання абсолюту, а в цей час самому провести проміжний поєдинок, щоб повернути собі впевненість.
"Це його вибір. Якщо він поступиться, це відкриє нам двері для об'єднання Ф'юрі проти Усика.
Нехай Ей Джей проведе розминку. Йому потрібно повернути менталітет переможця, перш ніж він вийде на матч-реванш з Усиком.
Може бути, він битиметься з переможцем Ф'юрі проти Усика, це буде відмінний бій", – сказав Уоррен в інтерв'ю Sky Sport.
Промоутер вважає, що у Джошуа немає шансів в реванші проти Усика.
"Думаю, Усик знову його поб'є. Якби було ще 20 секунд, Усик нокаутував би Ей-Джея. Він струснув його і мало не вирубив. Наступного разу йому захочеться збити з ніг Джошуа", – додав Уоррен.