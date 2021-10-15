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Ще 20 секунд: промоутер не радить Джошуа виходити на реванш з Усиком

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
15 жовтня, 13:03
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Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Уоррен закликав Ентоні Джошуа відступити і дозволити провести об'єднавчий бій проти Олександра Усика
Ф'юрі, Джошуа і Усик
Ф'юрі, Джошуа і Усик / Фото: REUTERS

Ф'юрі і Усик володіють усіма поясами в суперважкій вазі після того, як перший нокаутував Деонтея Вайлдера, а другий переміг Ентоні Джошуа суддівським рішенням.

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Ф'юрі повинен буде зустрітися з обов'язковим претендентом (переможець бою Ділліан Уайт – Отто Валлін) в наступному бою, якщо не зможе домовитися про об'єднавчий поєдинок проти Усика протягом 30 днів.

Уоррен вважає, що Джошуа потрібно відійти в сторону і дозволити провести бій за звання абсолюту, а в цей час самому провести проміжний поєдинок, щоб повернути собі впевненість.

Ентоні Джошуа програв Олександру Усику
Ентоні Джошуа програв Олександру Усику / Фото: REUTERS

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"Це його вибір. Якщо він поступиться, це відкриє нам двері для об'єднання Ф'юрі проти Усика.

Нехай Ей Джей проведе розминку. Йому потрібно повернути менталітет переможця, перш ніж він вийде на матч-реванш з Усиком.

Може бути, він битиметься з переможцем Ф'юрі проти Усика, це буде відмінний бій", – сказав Уоррен в інтерв'ю Sky Sport.

Промоутер вважає, що у Джошуа немає шансів в реванші проти Усика.

"Думаю, Усик знову його поб'є. Якби було ще 20 секунд, Усик нокаутував би Ей-Джея. Він струснув його і мало не вирубив. Наступного разу йому захочеться збити з ніг Джошуа", – додав Уоррен.

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