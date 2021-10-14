Кличко нагадав про легендарний бій – "Помста за брата"

Рівно 21 рік тому український боксер Володимир Кличко виграв свій перший чемпіонський титул

Володимир Кличко vs Кріс Берд / Фото: Getty Images

Щоб нагадати любителям боксу цю пам'ятну подію, молодший Кличко опублікував пост в Instagram.

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"В цей день, 21 рік тому, у віці 24 років, я виграв свій перший титул чемпіона світу у суперважкій вазі. Я багато чим зобов'язаний цьому прекрасному виду спорту. Дякую за безліч дивовижних вражень, за всіх людей, яких я зміг зустріти і дізнатися. Незважаючи на всі хвилюючі проблеми, з якими я зіткнувся на своєму шляху. Спасибі за все.

Оглядаюся назад із задоволенням, але дивлюся вперед з передчуттям нових викликів. Я їх люблю", – написав Кличко.

Нагадаємо, 14 жовтня 2000 року Володимир Кличка провів поєдинок проти Кріса Берда і виграв його одноголосним рішенням суддів, повернувши титул чемпіона світу за версією WBO "в сім'ю", поєдинок отримав назву "Помста за брата".

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Додамо, що за свою боксерську кар'єру Володимир Кличко провів 69 професійних боїв, 64 з яких виграв (54 нокаутом). Він був чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA.

Раніше повідомляли, що Володимир Кличко та Андрій Шевченко виступили на престижних змаганнях з гольфу у Шотландії. Але у підсумку обидва опинилися далеко від призерів: Кличко на 75-му місці, а Шева на 150-му.

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