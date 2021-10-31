Зустрінемось у Парижі: промоутер Джошуа про реванш із Усиком

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн цього тижня має намір зустрітися з представником Олександра Усика Олександром Красюком, щоб обговорити деталі реваншу.

Нагадаємо, сторони вже домовилися, що гонорари у реванші Усик і Джошуа поділять 50 на 50.

"Ми списувалися з Красюком нещодавно. Упродовж тижня ми зустрінемося в Парижі. Романтична вечеря (сміється). До речі, у цьому ж ресторані ми уклали нашу першу угоду".

"У нас не було жодних паперів, і я робив записи у своєму блокноті. У мене вони досі залишилися, як і в нього. Дуже романтично. Нам потрібно буде обговорити місце та дату реваншу. Як тільки все владнається, одразу ж буде анонс реваншу. Бій відбудеться у березні або квітні", – наводить слова Гірна XSport з посиланням на iFL TV.