У Усика будуть проблеми: Джошуа розкрив план на реванш

У повторному поєдинку з Олександром Усиком багато авторитетних експертів радять Ентоні Джошуа влаштувати брудну бійку, мовляв, це єдиний ключ для Ей Джея до перемоги.
Проте сам Джошуа заявив, що така тактика у реванші може обернутися проти нього самого, давши зрозуміти, що продовжить поводитися в рингу обережно.
"Люди вважають, що я мусив робити ось так (безглуздо махає руками) і забити хлопця. Але сила – це річ, яка може зіграти і проти вас, якщо ви суперважаж. Я – боєць, який повинен проходити дванадцять раундів", – наводить слова Ентоні Джошуа Fightnews.
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"У бою Ф'юрі – Вайлдер ви бачили, як один хлопець втомився вже після другого чи третього раунду! Розумієте, про що я? Я не вважаю, що це правильний шлях".
"Так, у цьому конкретному поєдинку з Усиком було очевидно, що я підлаштувався під чужий стиль. Але це не означає, що в реванші я почну викидати свінги як божевільний. Я привнесу певні речі, які завдадуть проблем і йому, і іншим", – заінтригував Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, 25 вересня Джошуа програв Усику одноголосним рішенням суддів на лондонському стадіоні "Тоттенгем Хотспур".
Реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня.
Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон.
Але Джошуа згоден провести бій і у Києві.
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