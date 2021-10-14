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Фартове місто Усика: оголошено фаворита на проведення реваншу з Джошуа

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
14 жовтня, 13:39
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Аналітики букмекерських контор вважають, що найбільші шанси отримати повторний бій Олександра Усика проти Ентоні Джошуа – у Лондона
Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Букмекери оприлюднили котирування на місце проведення реваншу Усик – Джошуа. Найбільш ймовірно, за прогнозами аналітиків, ним стане Лондон.

Також у трійці претендентів – Манчестер і Київ.

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КОТИРУВАННЯ НА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ РЕВАНШУ УСІК – ДЖОШУА

  • Лондон – 2.00
  • Манчестер – 2.80
  • Київ – 3.00
  • ОАЕ – 7.00
  • Саудівська Аравія – 8.00
  • Нью-Йорк – 11.00
  • Лас-Вегас – 11.00

Усик і Джошуа: "Ще побачимося"
Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

Нагадаємо, Лондон – фартове місто для Усика. У 2012-му він виграв тут Олімпіаду, в 2020-му – здолав Дерека Чисору, а три тижні тому на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур" українець сенсаційно переміг за очками Ентоні Джошуа, позбавивши того чотирьох чемпіонських поясів у суперважкій вазі.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

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Раніше промоутер Ентоні Джошуа, Едді Гірн, заявив, що реванш, найвірогідніше, прийме Велика Британія.

"Нам потрібно зібратися разом, щоб зрозуміти, де будуть найбільші гроші . І так, це навряд чи буде Україна. Я гадаю, що Велика Британія найбільш імовірна", – говорив Гірн.

При цьому мер столиці України Віталій Кличко заявив, що докладе всіх зусиль, щоб реванш відбувся там, де цього хоче Олександр Усик, а саме в Києві.

Кличко подарував Усику пояс WBC. Фото: kyiv.klichko.org
Кличко подарував Усику пояс WBC. Фото: kyiv.klichko.org

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Не варто виключати і варіант з Близьким Сходом, де великі зв'язки у Гірна. Нагадаємо, саме там в 2019-му Джошуа проводив реванш із Руїсом.

Відзначимо, що крайній строк реваншу Усик – Джошуа – 25 квітня.

Фаворитом на перемогу в реванші, згідно з котируваннями, вже є Усик.

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