Фартове місто Усика: оголошено фаворита на проведення реваншу з Джошуа

Букмекери оприлюднили котирування на місце проведення реваншу Усик – Джошуа. Найбільш ймовірно, за прогнозами аналітиків, ним стане Лондон.
Також у трійці претендентів – Манчестер і Київ.
КОТИРУВАННЯ НА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ РЕВАНШУ УСІК – ДЖОШУА
- Лондон – 2.00
- Манчестер – 2.80
- Київ – 3.00
- ОАЕ – 7.00
- Саудівська Аравія – 8.00
- Нью-Йорк – 11.00
- Лас-Вегас – 11.00
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Нагадаємо, Лондон – фартове місто для Усика. У 2012-му він виграв тут Олімпіаду, в 2020-му – здолав Дерека Чисору, а три тижні тому на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур" українець сенсаційно переміг за очками Ентоні Джошуа, позбавивши того чотирьох чемпіонських поясів у суперважкій вазі.
Раніше промоутер Ентоні Джошуа, Едді Гірн, заявив, що реванш, найвірогідніше, прийме Велика Британія.
"Нам потрібно зібратися разом, щоб зрозуміти, де будуть найбільші гроші . І так, це навряд чи буде Україна. Я гадаю, що Велика Британія найбільш імовірна", – говорив Гірн.
При цьому мер столиці України Віталій Кличко заявив, що докладе всіх зусиль, щоб реванш відбувся там, де цього хоче Олександр Усик, а саме в Києві.
Не варто виключати і варіант з Близьким Сходом, де великі зв'язки у Гірна. Нагадаємо, саме там в 2019-му Джошуа проводив реванш із Руїсом.
Відзначимо, що крайній строк реваншу Усик – Джошуа – 25 квітня.
Фаворитом на перемогу в реванші, згідно з котируваннями, вже є Усик.
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