15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Чи буде тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покрова-2021 👑 Міс Україна: фото
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик у прольоті: Ф'юрі заговорив про завершення кар'єри

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
14 жовтня, 08:37
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нокаутувавши Вайлдера в поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBC, Ф'юрі заявив, що він уже всього досяг у боксі і тому йому необов'язково повертатися в ринг
Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters

За словами Тайсона Ф'юрі, який минулої суботи побив Деонтея Вайлдера, у нього залишився ще один поєдинок за контрактом із промоутерською компанією Top Rank і телеканалом ESPN, а потім він може піти на пенсію.

"Я не знаю, що станеться. У мене залишився один бій за контрактом з Top Rank і ESPN. Подивимося, що буде далі, але зараз я не думаю про бокс. Не знаю, скільки боїв у мене залишилося, так само як не знаю, чи потрібно мені далі битися. Я не можу сказати, що нас чекає в майбутньому".

"Єдина мотивація, яка є у мене зараз, так це прокинутися вранці, трохи потренуватися і насолоджуватися днем".

"У мене більше немає цілей у боксі. Я все зробив і все виграв. Я єдиний, хто домігся таких результатів. Я завжди буду чемпіоном WBC, WBA, WBO, IBF, Ring Magazine. Це буде записано в історії ", – сказав непереможний Ф'юрі, слова якого наводить Fightnews.

Ф'юрі vs Вайлдер
Ф'юрі vs Вайлдер / Фото: Reuters

Реклама

Нагадаємо, офіційно Тайсон Ф'юрі має тільки пояс WBC. Решту титулів він добув в 2015-му, здолавши Володимира Кличка. Але пвтратив їх, відмовившись через депресію від реваншу з Володимиром. І зараз вони належать Олександру Усику.

Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі
Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Twitter

Утім, як каже батько Циганського короля, Тайсон Ф'юрі вважає пояси Усика своїми, оскільки не програв їх у рингу.

Реклама

Ф'юрі і Усик
Ф'юрі і Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Очікувалося, що після перемоги над Вайлдером Ф'юрі проведе захист поясу WBC в поєдинку з переможцем бою Вайт – Валлін (вони поб'ються 30 жовтня), а потім зустрінеться за звання абсолютного чемпіона світу з найкращим у реванші Усик – Джошуа.

Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Реклама

Однак, як бачимо, є ризик, що задоволення побитися з собою переможцю реваншу Усик – Джошуа Циганський король вже не надасть.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

Завтра

19:30

Зоря

1.55

4.50

5.55

Львів

16 жовт

17:00

Динамо

11.0

5.70

1.28

Шахтар

19 жовт

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

20 жовт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 15 жовтня
19:30
Дивись на:
Субота, 16 жовтня
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти