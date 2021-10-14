Фартовый город Усика: объявлен фаворит на проведение реванша с Джошуа

Букмекеры обнародовали котировки на место проведения реванша Усик – Джошуа. Наиболее вероятно, по прогнозам аналитиков, им станет Лондон.
Также в тройке претендентов – Манчестер и Киев.
КОТИРОВКИ НА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РЕВАНША УСИК – ДЖОШУА
- Лондон – 2.00
- Манчестер – 2.80
- Киев – 3.00
- ОАЭ – 7.00
- Саудовская Аравия – 8.00
- Нью-Йорк – 11.00
- Лас-Вегас – 11.00
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Напомним, Лондон – фартовый город для Усика. В 2012-м он выиграл здесь Олимпиаду, в 2020-м – одолел Дерека Чисору, а три недели назад на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур" украинец сенсационно победил по очкам Энтони Джошуа, лишив того четырех чемпионских поясов в супертяжелом весе.
Ранее промоутер Энтони Джошуа, Эдди Хирн, заявил, что реванш, скорее всего, примет Великобритания.
"Нам нужно собраться вместе, чтобы понять, где будут наибольшие деньги. И да, это вряд ли будет Украина. Я думаю, что Великобритания наиболее вероятна", – говорил Хирн.
При этом мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что приложит все усилия, чтобы реванш состоялся там, где этого хочет Александр Усик, а именно в Киеве.
Не стоит исключать и вариант с Ближним Востоком, где большие связи у Хирна. Напомним, именно там в 2019-м Джошуа проводил реванш с Руисом.
Отметим, что крайний срок реванша Усик – Джошуа – 25 апреля.
Фаворитом на победу в реванше, согласно котировкам, уже является Усик.
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