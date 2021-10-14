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Усик в пролете: Фьюри заговорил о завершении карьеры

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
14 октября, 08:37
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Нокаутировав Уайлдера в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC, Фьюри заявил, что он уже всего добился в боксе и поэтому ему необязательно возвращаться в ринг
Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Reuters

По словам Тайсона Фьюри, в минувшую субботу избившего Деонтея Уайлдера, у него остался еще один поединок по контракту с промоутерской компанией Top Rank и телеканалом ESPN, а затем он может уйти на пенсию.

"Я не знаю, что произойдет. У меня остался один бой по контракту с Top Rank и ESPN. Посмотрим, что будет дальше, но сейчас я не думаю о боксе. Не знаю, сколько боев у меня осталось, так же как не знаю, нужно ли мне больше драться. Я не могу сказать, что нас ждет в будущем".

"Единственная мотивация, которая есть у меня сейчас, так это встать утром, немного потренироваться и наслаждаться днем".

"У меня больше нет никаких целей в боксе. Я все сделал и все выиграл. Я единственный, кто добился таких результатов. Я всегда буду чемпионом WBC, WBA, WBO, IBF, Ring Magazine. Это будет записано в истории", – сказал непобедимый Фьюри, слова которого приводит Fightnews.

Фьюри vs Уайлдер
Фьюри vs Уайлдер / Фото: Reuters

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Напомним, официально Тайсон Фьюри обладает только поясом WBC. Остальные титулы он добыл в 2015-м, одолев Владимира Кличко. Но лишился их, отказавшись из-за депрессии от реванша с Владимиром. И сейчас они принадлежат Александру Усику.

Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри
Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

Впрочем, как говорит отец Цыганского короля, Тайсон Фьюри считает пояса Усика своими, так как не проиграл их в ринге.

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Фьюри и Усик
Фьюри и Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Ожидалось, что после победы над Уайлдером Фьюри проведет защиту пояса WBC в поединке с победителем боя Уайт – Валлин (они подерутся 30 октября), а затем встретится за звание абсолютного чемпиона мира с лучшим в реванше Усик – Джошуа.

Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

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Однако, как видим, есть риск, что удовольствия подраться с собой победителю реванша Усик – Джошуа Цыганский король уже не предоставит.

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